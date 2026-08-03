Bas Nijhuis heeft gereageerd op de gebeurtenissen tijdens de minuut stilte voor Rob Dieperink. Het eerbetoon aan de overleden scheidsrechter werd zondagavond voorafgaand aan PSV – AZ verstoord door een bezoeker, maar Nijhuis wil juist de nadruk leggen op de duizenden supporters die wél respect toonden.

“Geen aandacht aan die ene die er wel doorheen loopt te roepen, maar respect voor de rest van het stadion die 1 minuut stilte in acht namen. Dit is ook voetbal ❤️❤️”, schrijft Nijhuis op Instagram.

Massaal fluitconcert na verstoord eerbetoon

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Voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ werd een minuut stilte gehouden voor Dieperink. De scheidsrechter overleed op 13 juli op 38-jarige leeftijd in zijn woning in Borculo.

Tijdens de minuut stilte werd vanaf de tribune luid het woord 'kankerpedofiel' geroepen. Aanwezigen meldden dat het gebeurde vanuit het uitvak met AZ-supporters.

Enkele supporters reageerden direct door zelf te roepen of te fluiten, maar het grootste gedeelte van het publiek bleef stil totdat het eerbetoon officieel was afgelopen. Daarna volgde een massaal fluitconcert, vermoedelijk als afkeuring van de supporter die de stilte had verstoord.

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Ook bij scheidsrechter Serdar Gözübüyük waren de emoties zichtbaar. Hij stond samen met de spelers en andere betrokkenen op het veld stil bij het overlijden van zijn collega.

Nijhuis eerder tot tranen geroerd

Voor Nijhuis heeft het overlijden van Dieperink een grote persoonlijke impact. Een dag na diens overlijden sprak hij bij Vandaag Inside geëmotioneerd over zijn collega en vriend.

“Dan krijg je echt zo'n gevoel van: wat gebeurt hier? Dat kan toch niet waar zijn? Een jongen van 38 jaar... Dat vind ik best wel moeilijk. Echt een superkerel, echt een geweldige vent”, vertelde Nijhuis destijds.

Volgens de scheidsrechter was Dieperink binnen de arbitragegroep geliefd en stond hij altijd voor zijn collega’s klaar. “Binnen de scheidsrechtersgroep was hij echt een vriend voor iedereen. Hij belde altijd als er iets was, of als je een blessure had. Zo'n lieve jongen, en dan denk je: hij is pas 38 jaar oud en hij is er niet meer”, zei hij.

Nijhuis stond toen ook uitgebreid stil bij de impact die beledigingen en spreekkoren op iemand kunnen hebben. “Mensen hebben geen idee wat het met iemand doet als je zulke dingen roept of schrijft”, benadrukte hij.