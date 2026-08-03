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Chelsea haalt Jordan Henderson terug naar de top: 'Een geweldige kans'

3 augustus 2026, 17:17
Jordan Henderson
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Chelsea heeft de komst van Jordan Henderson officieel bevestigd. De 36-jarige middenvelder, die in het seizoen 2024/25 nog voor Ajax uitkwam, tekent een contract voor twee seizoenen op Stamford Bridge en keert daarmee terug naar de Engelse top.

Henderson maakt transfervrij de overstap van Brentford, waar hij na zijn vertrek uit Amsterdam één seizoen actief was. Zijn prestaties leverden hem bovendien een terugkeer op bij de Engelse nationale ploeg. Met Engeland eindigde de routinier deze zomer als derde op het WK.

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Bij Chelsea moet Henderson zijn ervaring overbrengen op de selectie van trainer Xabi Alonso. De Londenaren legden eerder ook de 35-jarige aanvaller Danny Welbeck vast. Daarmee kiest de club deze zomer nadrukkelijk voor spelers die de Premier League door en door kennen.

Henderson kon Chelsea niet weigeren

De voormalig aanvoerder van Liverpool hoefde niet lang na te denken toen Chelsea zich voor hem meldde. De reputatie van de club, de spelersgroep en vooral de aanwezigheid van Alonso gaven voor Henderson de doorslag.

“Gezien de grootte van de club, de trainer, voor wie ik enorm veel bewondering heb, en de kwaliteit van de spelers was dit een geweldige kans die ik niet kon laten lopen”, vertelt Henderson via de officiële kanalen van Chelsea.

Ook de ambities van de clubleiding maakten indruk op de 91-voudig international. “Ik was erg onder de indruk van de manier waarop de eigenaren Chelsea succesvol willen maken en de club in de juiste richting willen sturen.”

Henderson weet welke rol Chelsea voor hem in gedachten heeft. Naast zijn bijdrage op het veld moet de middenvelder binnen de spelersgroep voor leiderschap en discipline zorgen. “Voor mij draait het erom dat ik iedere dag alles geef, zowel op als buiten het veld. Ik wil de spelers om me heen en het team zo veel mogelijk helpen. Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen.”

Van Ajax via Brentford naar Stamford Bridge

Henderson begon zijn loopbaan bij Sunderland en maakte in november 2008 uitgerekend op Stamford Bridge zijn profdebuut. Na 79 wedstrijden voor de club vertrok hij in 2011 naar Liverpool, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde en leider.

Na het vertrek van Steven Gerrard werd Henderson in 2015 benoemd tot aanvoerder. Onder zijn leiding won Liverpool in 2019 de Champions League, waarna een jaar later de eerste Engelse landstitel in dertig jaar volgde. Daarnaast veroverde hij met de club onder meer de FA Cup, twee League Cups, de Europese Super Cup en het WK voor clubs.

Na zijn periode bij Liverpool koos Henderson voor een avontuur bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Een halfjaar later maakte hij de overstap naar Ajax. In Amsterdam groeide de Engelsman uit tot aanvoerder, maar na anderhalf seizoen keerde hij terug naar zijn vaderland om voor Brentford te spelen.

Een jaar na zijn vertrek bij Ajax wacht Henderson nu opnieuw een stap omhoog. Bij Chelsea ligt hij vast tot de zomer van 2028.

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Blackie
201 Reacties
1.126 Dagen lid
1.909 Likes
Blackie
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Zo zie je maar weer eerst afgebrand en nu een topclub, zijn er toch sport journalisten die zich even achter de oor moeten krabben voordat ze ze iets publiceren

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Blackie
201 Reacties
1.126 Dagen lid
1.909 Likes
Blackie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo zie je maar weer eerst afgebrand en nu een topclub, zijn er toch sport journalisten die zich even achter de oor moeten krabben voordat ze ze iets publiceren

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Jordan Henderson

Jordan Henderson
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
4
Brentford
0
0
0
5
Brighton
0
0
0
6
Chelsea
0
0
0
7
Coventry
0
0
0
8
Palace
0
0
0

Complete Stand

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