Chelsea haalt Jordan Henderson terug naar de top: 'Een geweldige kans'

Chelsea heeft de komst van officieel bevestigd. De 36-jarige middenvelder, die in het seizoen 2024/25 nog voor Ajax uitkwam, tekent een contract voor twee seizoenen op Stamford Bridge en keert daarmee terug naar de Engelse top.

Henderson maakt transfervrij de overstap van Brentford, waar hij na zijn vertrek uit Amsterdam één seizoen actief was. Zijn prestaties leverden hem bovendien een terugkeer op bij de Engelse nationale ploeg. Met Engeland eindigde de routinier deze zomer als derde op het WK.

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Bij Chelsea moet Henderson zijn ervaring overbrengen op de selectie van trainer Xabi Alonso. De Londenaren legden eerder ook de 35-jarige aanvaller Danny Welbeck vast. Daarmee kiest de club deze zomer nadrukkelijk voor spelers die de Premier League door en door kennen.

Henderson kon Chelsea niet weigeren

De voormalig aanvoerder van Liverpool hoefde niet lang na te denken toen Chelsea zich voor hem meldde. De reputatie van de club, de spelersgroep en vooral de aanwezigheid van Alonso gaven voor Henderson de doorslag.

“Gezien de grootte van de club, de trainer, voor wie ik enorm veel bewondering heb, en de kwaliteit van de spelers was dit een geweldige kans die ik niet kon laten lopen”, vertelt Henderson via de officiële kanalen van Chelsea.

Ook de ambities van de clubleiding maakten indruk op de 91-voudig international. “Ik was erg onder de indruk van de manier waarop de eigenaren Chelsea succesvol willen maken en de club in de juiste richting willen sturen.”

Henderson weet welke rol Chelsea voor hem in gedachten heeft. Naast zijn bijdrage op het veld moet de middenvelder binnen de spelersgroep voor leiderschap en discipline zorgen. “Voor mij draait het erom dat ik iedere dag alles geef, zowel op als buiten het veld. Ik wil de spelers om me heen en het team zo veel mogelijk helpen. Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen.”

Van Ajax via Brentford naar Stamford Bridge

Henderson begon zijn loopbaan bij Sunderland en maakte in november 2008 uitgerekend op Stamford Bridge zijn profdebuut. Na 79 wedstrijden voor de club vertrok hij in 2011 naar Liverpool, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde en leider.

Na het vertrek van Steven Gerrard werd Henderson in 2015 benoemd tot aanvoerder. Onder zijn leiding won Liverpool in 2019 de Champions League, waarna een jaar later de eerste Engelse landstitel in dertig jaar volgde. Daarnaast veroverde hij met de club onder meer de FA Cup, twee League Cups, de Europese Super Cup en het WK voor clubs.

Na zijn periode bij Liverpool koos Henderson voor een avontuur bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Een halfjaar later maakte hij de overstap naar Ajax. In Amsterdam groeide de Engelsman uit tot aanvoerder, maar na anderhalf seizoen keerde hij terug naar zijn vaderland om voor Brentford te spelen.

Een jaar na zijn vertrek bij Ajax wacht Henderson nu opnieuw een stap omhoog. Bij Chelsea ligt hij vast tot de zomer van 2028.