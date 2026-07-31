mag per direct terugkeren op het voetbalveld. De disciplinaire procedure tegen de 25-jarige aanvaller van Chelsea is afgerond, waardoor hij zich naar verwachting kan aansluiten bij de selectie tijdens de voorbereiding in Hongkong. Mudryk stond sinds november 2024 buitenspel.

De Oekraïner kreeg in april nog een schorsing van vier jaar opgelegd nadat bij een dopingcontrole meldonium in zijn lichaam was aangetroffen. Mudryk ging tegen die straf in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. Na een langdurige juridische strijd is zijn periode van uitsluiting nu vastgesteld op de tijd die hij al heeft uitgezeten.

Nadat duidelijk werd dat hij zijn loopbaan onmiddellijk mocht hervatten, liet Mudryk via Instagram van zich horen.

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“Na een lange strijd is de schorsing van vier jaar die mij was opgelegd ingetrokken en mag ik mijn carrière per direct hervatten. Ik ben dankbaar dat dit proces is afgerond, dat ik weer mag voetballen en dat ik nu vooruit kan kijken naar mijn toekomst", schrijft hij op Instagram.

“Dit is de moeilijkste periode uit mijn carrière geweest. Zoals ik vanaf het begin van deze zaak altijd heb gezegd, heb ik nooit bewust of opzettelijk een verboden middel gebruikt."

Mudryk bedankt Chelsea en zijn omgeving

Mudryk benadrukt dat eerlijkheid en professionaliteit gedurende zijn loopbaan altijd zwaar voor hem hebben gewogen. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de mensen die hem tijdens de procedure zijn blijven steunen. "Daarnaast wil ik mijn juridische team en alle anderen die hebben geholpen bedanken voor hun onvermoeibare werk aan mijn zaak."

De vleugelaanvaller, die in 2023 voor 70 miljoen euro overkwam van Shakhtar Donetsk, richt zijn blik nu volledig op zijn terugkeer. “Mijn focus ligt nu op weer voetballen, iedere dag hard werken en op het veld een positieve bijdrage leveren. Bedankt aan iedereen die in mij is blijven geloven. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van mijn carrière."

Gewijzigde WADA-richtlijn speelt belangrijke rol

De Engelse voetbalbond FA bevestigt dat de zaak donderdag, met instemming van antidopingautoriteit WADA, is afgehandeld. Mudryk accepteerde daarbij dat hij de vastgestelde overtredingen van de antidopingregels had begaan.

De positieve test volgde op een controle buiten competitieverband op 22 oktober 2024. Daarbij werd een lage concentratie meldonium aangetroffen. De FA bracht Mudryk op 4 december van dat jaar op de hoogte en legde hem een voorlopige schorsing op. In mei 2025 werd hij officieel aangeklaagd, waarna een onafhankelijke commissie hem begin 2026 voor vier jaar uitsloot.

Mudryk tekende vervolgens beroep aan. Sindsdien is het technische document van WADA aangepast. Volgens de FA zou de aangetroffen concentratie meldonium onder de nieuwe richtlijn niet meer zijn gerapporteerd als het monster nu was afgenomen. In dat geval zou er ook geen overtreding van de antidopingregels zijn vastgesteld.

Die wijziging geldt niet met terugwerkende kracht, maar speelde samen met andere omstandigheden wel een rol bij de uiteindelijke overeenkomst. Mudryks periode van uitsluiting is daardoor gelijkgesteld aan de straf die hij inmiddels heeft uitgezeten. De aanvaller is niet langer geschorst en mag onmiddellijk weer deelnemen aan wedstrijden.