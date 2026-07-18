Een spectaculaire twist rondom . De aanvallende middenvelder van Engeland en Aston Villa leek lange tijd naar Arsenal te verkassen, maar goed geïnformeerde media maken zaterdagavond plots melding van een transfer naar een andere Engelse grootmacht.

Rogers was afgelopen seizoen één van de grote smaakmakers in de Premier League. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten van Aston Villa kwam in 37 competitiewedstrijden tot 10 doelpunten en 7 assists. Rogers, 23 jaar, eindigde met Aston Villa op een knappe vierde plaats in de Premier League en wist met de club uit Birmingham ook de Europa League te winnen.

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De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Ben Jacobs meldde in mei dat Arsenal een serieuze gegadigde was voor Rogers. De interesse van de regerend landskampioen leek plausibel: Leandro Trossard rondde deze week voor achttien miljoen euro zijn transfer naar Besiktas af.

Rogers wordt echter niet de opvolger van Trossard bij Arsenal: transferjournalist David Ornstein van The Athletic meldt zaterdagavond dat de Engelsman op weg is naar Chelsea. Hij wordt aanstaande maandag medisch gekeurd door de club van nieuwbakken hoofdtrainer Xabi Alonso en tekent vervolgens een contract voor minimaal zes seizoenen op Stamford Bridge.

Chelsea tast enorm diep in de buidel voor Rogers: volgens Ornstein zijn the Blues voor 117 miljoen pond, omgerekend zo’n 137,63 miljoen euro, mondeling akkoord met Aston Villa. Rogers wordt daarmee in één klap de op één na duurste speler ooit in de Premier League, achter Alexander Isak: de Zweedse aanvaller maakte vorig jaar voor 145 miljoen euro de overstap van Newcastle United naar Liverpool.