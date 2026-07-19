Kylian Mbappé zorgt voor opmerkelijke beelden in catacomben bij 0-4 achterstand

heeft voor opmerkelijke beelden gezorgd in de rust van Frankrijk - Engeland. Ondanks een 0-4 achterstand halverwege is de Franse superster opperbest gestemd.

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Frankrijk en Engeland zijn zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd begonnen aan hun wedstrijd om de derde plek. De Fransen verloren in de halve finale van Spanje (0-2), terwijl Engeland zijn meerdere moest erkennen in Argentinië (1-2).

Voor Didier Deschamps is het zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk. De oefenmeester diende les Bleus liefst veertien jaar en zwaait na dit WK af.

De Fransen hadden hun bondscoach graag een waardig afscheid gegeven, maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Engeland leidt halverwege namelijk met 0-4, door doelpunten van Declan Rice, Ezri Konsa en Bukayo Saka (twee).

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Van chagrijn lijkt bij Mbappé echter geen sprake: de aanvaller van Frankrijk en Real Madrid liep na het rustsignaal met ontbloot bovenlichaam naar de kleedkamer. Te zien was dat hij het shirt van Rice in zijn hand had en amicaal een praatje maakte met de Engelse bondscoach Thomas Tuchel.