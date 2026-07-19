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Kylian Mbappé zorgt voor opmerkelijke beelden in catacomben bij 0-4 achterstand

19 juli 2026, 00:12
Kylian Mbappé Frankrijk Engeland
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Kylian Mbappé heeft voor opmerkelijke beelden gezorgd in de rust van Frankrijk - Engeland. Ondanks een 0-4 achterstand halverwege is de Franse superster opperbest gestemd.

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Frankrijk en Engeland zijn zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd begonnen aan hun wedstrijd om de derde plek. De Fransen verloren in de halve finale van Spanje (0-2), terwijl Engeland zijn meerdere moest erkennen in Argentinië (1-2).

Voor Didier Deschamps is het zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk. De oefenmeester diende les Bleus liefst veertien jaar en zwaait na dit WK af.

De Fransen hadden hun bondscoach graag een waardig afscheid gegeven, maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Engeland leidt halverwege namelijk met 0-4, door doelpunten van Declan Rice, Ezri Konsa en Bukayo Saka (twee).

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Van chagrijn lijkt bij Mbappé echter geen sprake: de aanvaller van Frankrijk en Real Madrid liep na het rustsignaal met ontbloot bovenlichaam naar de kleedkamer. Te zien was dat hij het shirt van Rice in zijn hand had en amicaal een praatje maakte met de Engelse bondscoach Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé Thomas Tuchel Frankrijk Engeland
© NOS

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
31
25
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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