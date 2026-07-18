Live voetbal

LIVE WK 2026 | Frankrijk en Engeland starten aan troostfinale met flink wat wijzigingen

18 juli 2026, 21:55   Bijgewerkt: 22:55
FRAENG
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Frankrijk en Engeland staan zaterdagavond tegenover elkaar in de troostfinale van het WK. De ploeg van Didier Deschamps was voorafgaand aan het toernooi de torenhoge favoriet voor de eindzege, maar bleek in de halve finale niet opgewassen tegen Europees kampioen Spanje. In de andere halve finale leek Engeland op weg naar de eindstrijd, maar Argentinië draaide het in de slotfase helemaal om. De wedstrijd om het brons wordt gespeeld in Miami en gaat om 23.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Frankrijk - Engeland

Sorteer op:

2m geleden

22:54

Laatste duel van Didier Deschamps

Didier Deschamps zit vandaag voor het laatst op de bank bij Frankrijk. De bondscoach zwaait na dit duel af bij Les Blues. 

5m geleden

22:50

Spelers staan klaar

De spelers zijn er klaar voor en verzamelen zich in de catacombe! 

24m geleden

22:32

Nog 30 minuten

Nog een halfuurtje, dan trappen Frankrijk en Engeland af voor de troostfinale. De warming-up is inmiddels in volle gang. 

42m geleden

22:13

Géén Harry Kane en Jude Bellingham

Het mag duidelijk zijn dat beide ploegen niet met hun sterkste elf starten. Met name Engeland geeft veel reservespelers de kans. Onder meer Harry Kane en Jude Bellingham beginnen op de bank. 

1u geleden

21:37

Opstellingen bekend!

Daar zijn die opstellingen! Er zijn flink wat wijzigingen te zien bij beide ploegen.

Frankrijk: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández; Zaïre-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé

Engeland: Henderson; Quansah, Konsa, Guéhi, Spence; Rice, Eze; Saka, Rogers, Rashford; Toney

1u geleden

21:36

Wachten op de opstellingen

Over zo'n anderhalf uur trappen beide ploegen af. Op dit moment is het wachten op de opstellingen. 

1u geleden

21:35

Dit staat er op het spel

Voor zowel Engeland als Frankrijk staat er nog iets op het spel. Naast de bronzen medaille, strijdt Kylian Mbappé voor de topscorerstitel. Op dit moment staat hij gedeeld eerste met Lionel Messi, die morgen nog in actie komt tijdens de WK-finale. Verder zijn er ook financiële belangen: de winnaar van het duel ontvangt een WK-bonus van 25 miljoen euro, de verliezer een van 23 miljoen euro. 

1u geleden

21:30

Welkom!

Goedenavond en welkom in ons liveblog van de troostfinale op het WK. Engeland en Frankrijk strijden vanavond om de derde plaats, nadat beide toplanden in de halve finale werden uitgeschakeld. De aftrap is om 23.00 uur Nederlandse tijd. Via dit liveblog blijf je de hele wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke momenten.

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GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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