LIVE WK 2026 | Frankrijk en Engeland starten aan troostfinale met flink wat wijzigingen

Frankrijk en Engeland staan zaterdagavond tegenover elkaar in de troostfinale van het WK. De ploeg van Didier Deschamps was voorafgaand aan het toernooi de torenhoge favoriet voor de eindzege, maar bleek in de halve finale niet opgewassen tegen Europees kampioen Spanje. In de andere halve finale leek Engeland op weg naar de eindstrijd, maar Argentinië draaide het in de slotfase helemaal om. De wedstrijd om het brons wordt gespeeld in Miami en gaat om 23.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Frankrijk - Engeland Sorteer op: Laatste Oudste Laatste duel van Didier Deschamps Didier Deschamps zit vandaag voor het laatst op de bank bij Frankrijk. De bondscoach zwaait na dit duel af bij Les Blues. Spelers staan klaar De spelers zijn er klaar voor en verzamelen zich in de catacombe! Nog 30 minuten Nog een halfuurtje, dan trappen Frankrijk en Engeland af voor de troostfinale. De warming-up is inmiddels in volle gang. Géén Harry Kane en Jude Bellingham Het mag duidelijk zijn dat beide ploegen niet met hun sterkste elf starten. Met name Engeland geeft veel reservespelers de kans. Onder meer Harry Kane en Jude Bellingham beginnen op de bank. Opstellingen bekend! Daar zijn die opstellingen! Er zijn flink wat wijzigingen te zien bij beide ploegen. Frankrijk: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández; Zaïre-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé Engeland: Henderson; Quansah, Konsa, Guéhi, Spence; Rice, Eze; Saka, Rogers, Rashford; Toney Wachten op de opstellingen Over zo'n anderhalf uur trappen beide ploegen af. Op dit moment is het wachten op de opstellingen. Dit staat er op het spel Voor zowel Engeland als Frankrijk staat er nog iets op het spel. Naast de bronzen medaille, strijdt Kylian Mbappé voor de topscorerstitel. Op dit moment staat hij gedeeld eerste met Lionel Messi, die morgen nog in actie komt tijdens de WK-finale. Verder zijn er ook financiële belangen: de winnaar van het duel ontvangt een WK-bonus van 25 miljoen euro, de verliezer een van 23 miljoen euro. Welkom! Goedenavond en welkom in ons liveblog van de troostfinale op het WK. Engeland en Frankrijk strijden vanavond om de derde plaats, nadat beide toplanden in de halve finale werden uitgeschakeld. De aftrap is om 23.00 uur Nederlandse tijd. Via dit liveblog blijf je de hele wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke momenten.