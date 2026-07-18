LIVE WK 2026 | Frankrijk en Engeland starten aan troostfinale met flink wat wijzigingen

Frankrijk en Engeland staan zaterdagavond tegenover elkaar in de troostfinale van het WK. De ploeg van Didier Deschamps was voorafgaand aan het toernooi de torenhoge favoriet voor de eindzege, maar bleek in de halve finale niet opgewassen tegen Europees kampioen Spanje. In de andere halve finale leek Engeland op weg naar de eindstrijd, maar Argentinië draaide het in de slotfase helemaal om. De wedstrijd om het brons wordt gespeeld in Miami en gaat om 23.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in dit liveblog.