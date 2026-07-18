Spanje heeft de laatste training voorafgaand aan de WK-finale tegen Argentinië moeten schrappen. De Europees kampioen zou op het veld van het Melanie Lane-trainingscomplex in New Jersey de laatste voorbereidingen treffen, maar door zwaar onweer kwamen de spelers niet in actie.

De weersomstandigheden maakten het onmogelijk om de geplande sessie af te werken. Volgens de FIFA blijft het daar ook bij: Spanje traint later op de dag niet alsnog. Daarmee moet de ploeg van de Europees kampioen de laatste voorbereiding op de eindstrijd noodgedwongen aanpassen.

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De afgelasting komt op een opvallend moment, want zondag staat in East Rutherford de grote finale tegen Argentinië op het programma. Spanje plaatste zich voor de laatste wedstrijd van het toernooi door Frankrijk met 2-0 te verslaan in de halve finale.

Ook Argentinië ondervindt hinder van het weer

Niet alleen Spanje kreeg te maken met het slechte weer. Ook Argentinië ondervond problemen tijdens de voorbereiding op de finale. De regerend wereldkampioen begon de laatste training in Morristown uiteindelijk 45 minuten later dan gepland.

Argentinië bereikte de finale na een overwinning op Engeland. De Zuid-Amerikanen waren in de halve eindstrijd met 2-1 te sterk voor de Engelsen en maken zich nu op voor de strijd om de wereldtitel tegen Spanje.