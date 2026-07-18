Live voetbal

Spanje krijgt vlak voor WK-finale flinke tegenvaller te verwerken

18 juli 2026, 19:26
Training Spanje afgelast
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Spanje heeft de laatste training voorafgaand aan de WK-finale tegen Argentinië moeten schrappen. De Europees kampioen zou op het veld van het Melanie Lane-trainingscomplex in New Jersey de laatste voorbereidingen treffen, maar door zwaar onweer kwamen de spelers niet in actie.

De weersomstandigheden maakten het onmogelijk om de geplande sessie af te werken. Volgens de FIFA blijft het daar ook bij: Spanje traint later op de dag niet alsnog. Daarmee moet de ploeg van de Europees kampioen de laatste voorbereiding op de eindstrijd noodgedwongen aanpassen.

Artikel gaat verder onder video

De afgelasting komt op een opvallend moment, want zondag staat in East Rutherford de grote finale tegen Argentinië op het programma. Spanje plaatste zich voor de laatste wedstrijd van het toernooi door Frankrijk met 2-0 te verslaan in de halve finale.

Ook Argentinië ondervindt hinder van het weer

Niet alleen Spanje kreeg te maken met het slechte weer. Ook Argentinië ondervond problemen tijdens de voorbereiding op de finale. De regerend wereldkampioen begon de laatste training in Morristown uiteindelijk 45 minuten later dan gepland.

Argentinië bereikte de finale na een overwinning op Engeland. De Zuid-Amerikanen waren in de halve eindstrijd met 2-1 te sterk voor de Engelsen en maken zich nu op voor de strijd om de wereldtitel tegen Spanje.

➡️ Meer over Spanje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayyoub Bouaddi en Cody Gakpo bij Nederland - Marokko

Daryl Janmaat: ‘Nederland heeft een veel beter elftal dan Marokko’

  • do 16 juli, 10:55
  • 16 jul. 10:55
  • 7
Spelers van Argentinie tonen een spandoek over de Falkland-eilanden

Argentinië - Engeland krijgt staartje: FIFA kan straf uitdelen aan Argentijnen

  • do 16 juli, 01:08
  • 16 jul. 01:08
  • 10
Enzo Fernandez

Argentinië opnieuw WK-finalist: late comeback beslist thriller tegen Engeland

  • wo 15 juli, 23:06
  • 15 jul. 23:06
  • 7
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Spanje - Argentinië

6 - 1
Gespeeld op 27 mrt. 2018
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2018

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws