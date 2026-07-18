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Zoë Livay staat compleet voor schut tijdens open dag Feyenoord: ‘Wat een schande!’

18 juli 2026, 22:15   Bijgewerkt: 19 juli 2026, 22:15
Zoë Livay
Foto: © ESPN
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Zoë Livay heeft zaterdag een enorm modderfiguur geslagen tijdens de open dag van Feyenoord. Het optreden van de 26-jarige zangeres in De Kuip ging compleet de mist in.

Livay mocht zaterdag optreden tijdens de jaarlijkse open dag van Feyenoord in De Kuip. De zangeres wordt geacht enige binding te hebben met de club, aangezien zij werd geboren in Rotterdam. Ze had echter totaal geen grip op het bekendste clubnummer: Hand in Hand, Kameraden.

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Livay begon nog wel aardig aan het nummer, maar leek op enig moment de tekst kwijt te zijn. De zangeres keek op een scherm voor haar, maar dat bracht geen soelaas: ze kwam niet uit haar woorden en maakte het nummer niet meer af.

De blunder van Livay zorgde zichtbaar voor verbazing op de gezichten van de Feyenoord-fans in het stadion. Online krijgt zij veel kritiek. “Maar even eerlijk, dit kan toch niet? Dan ken je überhaupt het nummer niet, want anders had je het ook qua intonatie anders gezongen. Echt slecht hoor”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Iemand anders schrijft: “Hahahaha, dit kan toch niet. Wat een schande.” Een andere fan voegt eraan toe: “Nooit meer zo doen dit, Feyenoord. Alleen maar artiesten die binding met de club hebben of internationale artiesten, en graag ook wat meer op de gehele familie gericht. Het was bij vlagen heel kinderachtig.”

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
690 Reacties
1.391 Dagen lid
3.873 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doet ze leuk! Geboren en getogen Rotterdamse. Of ze is Spartaan of ze heeft niets met voetbal

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