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Arman Avsaroglu spreekt één naam compleet verkeerd uit bij Frankrijk - Engeland

18 juli 2026, 23:26
Arman Avsaroglu Frankrijk Engeland
Foto: © NOS, Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Arman Avsaroglu zorgt voor veel ergernis tijdens het WK-duel tussen Frankrijk en Engeland. De commentator van de NOS spreekt de naam van één van de spelers vanaf het eerste moment compleet verkeerd uit, wat tot irritatie bij de kijkers thuis leidt.

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Frankrijk en Engeland zijn zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd begonnen aan hun wedstrijd om de derde plek. De Fransen verloren in de halve finale van Spanje (0-2), terwijl Engeland zijn meerdere moest erkennen in Argentinië (1-2).

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Beide bondscoaches hebben ten opzichte van de voorgaande wedstrijd voor nieuwe namen gekozen. Bij Engeland kan Eberechi Eze voor het eerst dit toernooi rekenen op een basisplaats, nadat de aanvallende middenvelder al vier keer invaller was.

Avsaroglu moet duidelijk wennen aan de aanwezigheid van Eze, want de NOS-commentator spreekt diens naam vanaf het eerste fluitsignaal compleet verkeerd uit als ‘Ezzie’ in plaats van ‘Eze’. Dat zorgt voor ergernis bij de kijkers thuis.

De juiste manier om de naam van Eze uit te spreken:

@jy_xsy #CapCut #funny #worldcup #england #eze ♬ original sound - Ryzla

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Eberechi Eze

Eberechi Eze
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 28 jaar (29 jun. 1998)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Palace
1
0
2024/2025
Palace
34
8
2023/2024
Palace
27
11
2022/2023
Palace
38
10

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

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