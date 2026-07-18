Arman Avsaroglu spreekt één naam compleet verkeerd uit bij Frankrijk - Engeland

Arman Avsaroglu zorgt voor veel ergernis tijdens het WK-duel tussen Frankrijk en Engeland. De commentator van de NOS spreekt de naam van één van de spelers vanaf het eerste moment compleet verkeerd uit, wat tot irritatie bij de kijkers thuis leidt.

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Frankrijk en Engeland zijn zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd begonnen aan hun wedstrijd om de derde plek. De Fransen verloren in de halve finale van Spanje (0-2), terwijl Engeland zijn meerdere moest erkennen in Argentinië (1-2).

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Beide bondscoaches hebben ten opzichte van de voorgaande wedstrijd voor nieuwe namen gekozen. Bij Engeland kan Eberechi Eze voor het eerst dit toernooi rekenen op een basisplaats, nadat de aanvallende middenvelder al vier keer invaller was.

Avsaroglu moet duidelijk wennen aan de aanwezigheid van Eze, want de NOS-commentator spreekt diens naam vanaf het eerste fluitsignaal compleet verkeerd uit als ‘Ezzie’ in plaats van ‘Eze’. Dat zorgt voor ergernis bij de kijkers thuis.

De juiste manier om de naam van Eze uit te spreken: