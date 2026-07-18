Crysencio Summerville in de wachtkamer: West Ham ontvangt bod van 40 miljoen

heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij West Ham United. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt zaterdagavond dat the Hammers een eerste bod van minstens veertig miljoen euro op de Nederlandse vleugelaanvaller hebben afgewezen.

Summerville maakte tijdens het WK een sterke indruk in het Nederlands elftal en stond deze zomer in de belangstelling van meerdere clubs. Eerder werden onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United en Al-Hilal genoemd als geïnteresseerden.

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AS Roma lijkt op dit moment echter de belangrijkste gegadigde voor Summerville. Transferjournalist Gianluca Di Marzio meldde vrijdag al dat de Italiaanse club een bod van 46 miljoen euro had uitgebracht en dat de 24-jarige vleugelaanvaller zelf al een persoonlijk akkoord had bereikt.

Romano bevestigt een dag later dat AS Roma ver wil gaan voor Summerville. Volgens hem ligt het openingsbod van de Romeinen echter lager: veertig miljoen euro exclusief bonussen. Summerville zou zelf al zijn jawoord hebben gegeven aan de club van onder anderen Donyell Malen en is nu dus in de wachtkamer gezet door West Ham United, dat komend seizoen actief zal zijn op het tweede Engelse niveau.

Volgens Romano is ook Aston Villa in de race om Summerville. De club uit Birmingham ziet in de Oranje-international de ideale opvolger van Morgan Rogers, die vrijwel zeker voor 137 miljoen euro de overstap naar Chelsea gaat maken.