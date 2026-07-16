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'Ervaren Oranje-drietal zwaait af: Dit is het moment voor een transitie'

16 juli 2026, 07:55
Het Nederlands elftal tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden
Foto: © Imago
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Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Martijn Krabbendam verwacht dat drie ervaren krachten na het WK gaan afzwaaien bij het Nederlands elftal. Volgens de Voetbal International-journalist is het goed is het goed mogelijk dat Virgil van Dijk, Memphis Depay én Nathan Aké hun laatste interland voor Oranje inmiddels gespeeld hebben.

In Vandaag Inside Oranje komt de toekomst van het Nederlands elftal ter sprake. Presentator Wilfred Genee vraagt aan Krabbendam hoe het met Van Dijk zit, de man die al jaren de aanvoerdersband draagt. "Gaat hij blijven of niet?" De journalist antwoordt: "Ik denk het niet. Uiteindelijk zal hij zelf de keuze wel maken, denk ik, maar ik geloof het niet. Dit is het moment voor een transitie, natuurlijk, met een nieuwe bondscoach."

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"Dus je kunt afscheid nemen van een aantal spelers", vervolgt Krabbendam. "Zoals? Nou ja, Memphis, Aké, Van Dijk...", somt hij vervolgens op. Johan Derksen zou dat in één geval zeker toejuichen: "Memphis, die hoeven we niet meer terug te nemen. En ik denk ook dat de nieuwe bondscoach graag met een nieuwe groep zou beginnen", aldus De Snor. Krabbendam beaamt: "Tuurlijk, dat kan hij nu helemaal naar zijn hand zetten. Daarom moet er nu ook snel een nieuwe bondscoach komen."

Trio gezamenlijk goed voor 270 interlands en meerdere records

Memphis (32) is met 55 doelpunten in 112 interlands topscorer aller tijden van Oranje. De aanvaller, sinds twee jaar actief bij het Braziliaanse Corinthians, was op het WK veroordeeld tot een bijrol. De spits kwam in de drie poulewedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar kwam niet tot scoren. In de verloren zestiende finale tegen Marokko bleef hij de volledige wedstrijd op de bank.

Liverpool-verdediger Van Dijk (35) miste op zijn beurt geen minuut op het toernooi en staat nu op 96 interlands. In 78 daarvan droeg hij de aanvoerdersband, goed voor een record. Mocht Van Dijk inderdaad afzwaaien als international, dan lijkt zijn opvolger als captain al bekend.

Aké (31) verruilt Manchester City deze zomer voor het Turkse Fenerbahçe. Hij begon als reserve aan het WK met een korte invalbeurt tegen Japan, bleef tegen Zweden 90 miinuten op de bank, maar stond zowel tegen Tunesië als tegen Marokko in de basis. Aké staat nu op 62 interlands en is in dat opzicht dus de minst ervaren van het drietal.

VIDEO | Zien we Virgil van Dijk en Memphis Depay nog terug in Oranje?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
528 Reacties
732 Dagen lid
1.319 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
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Goede zaak, doorselecteren graag. Weghorst mag indaag rijtje ook worden toegevoegd.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.053 Reacties
1.388 Dagen lid
20.170 Likes
Kramer
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avatar

Van Dijk ook al? De andere lig ik niet wakker van.

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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