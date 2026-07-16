Martijn Krabbendam verwacht dat drie ervaren krachten na het WK gaan afzwaaien bij het Nederlands elftal. Volgens de Voetbal International-journalist is het goed is het goed mogelijk dat Virgil van Dijk, Memphis Depay én Nathan Aké hun laatste interland voor Oranje inmiddels gespeeld hebben.
In Vandaag Inside Oranje komt de toekomst van het Nederlands elftal ter sprake. Presentator Wilfred Genee vraagt aan Krabbendam hoe het met Van Dijk zit, de man die al jaren de aanvoerdersband draagt. "Gaat hij blijven of niet?" De journalist antwoordt: "Ik denk het niet. Uiteindelijk zal hij zelf de keuze wel maken, denk ik, maar ik geloof het niet. Dit is het moment voor een transitie, natuurlijk, met een nieuwe bondscoach."
"Dus je kunt afscheid nemen van een aantal spelers", vervolgt Krabbendam. "Zoals? Nou ja, Memphis, Aké, Van Dijk...", somt hij vervolgens op. Johan Derksen zou dat in één geval zeker toejuichen: "Memphis, die hoeven we niet meer terug te nemen. En ik denk ook dat de nieuwe bondscoach graag met een nieuwe groep zou beginnen", aldus De Snor. Krabbendam beaamt: "Tuurlijk, dat kan hij nu helemaal naar zijn hand zetten. Daarom moet er nu ook snel een nieuwe bondscoach komen."
Memphis (32) is met 55 doelpunten in 112 interlands topscorer aller tijden van Oranje. De aanvaller, sinds twee jaar actief bij het Braziliaanse Corinthians, was op het WK veroordeeld tot een bijrol. De spits kwam in de drie poulewedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar kwam niet tot scoren. In de verloren zestiende finale tegen Marokko bleef hij de volledige wedstrijd op de bank.
Liverpool-verdediger Van Dijk (35) miste op zijn beurt geen minuut op het toernooi en staat nu op 96 interlands. In 78 daarvan droeg hij de aanvoerdersband, goed voor een record. Mocht Van Dijk inderdaad afzwaaien als international, dan lijkt zijn opvolger als captain al bekend.
Aké (31) verruilt Manchester City deze zomer voor het Turkse Fenerbahçe. Hij begon als reserve aan het WK met een korte invalbeurt tegen Japan, bleef tegen Zweden 90 miinuten op de bank, maar stond zowel tegen Tunesië als tegen Marokko in de basis. Aké staat nu op 62 interlands en is in dat opzicht dus de minst ervaren van het drietal.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Van Dijk ook al? De andere lig ik niet wakker van.