Argentijnse media raken niet uitgepraat over één man na comeback tegen Engeland

Argentinië plaatste zich woensdag ten koste van Engeland voor de finale van het WK door een late comeback: 1-2. De Argentijnse media richten zich na afloop van het duel massaal op één man: .

Engeland kwam na 55 minuten op voorsprong tegen Argentinië via Anthony Gordon, waarna de regerend wereldkampioen het in de slotfase nog helemaal om wist te draaien. Op aangeven van Messi schoot Enzo Fernández in minuut 85 de gelijkmaker van afstand binnen, terwijl Lautaro Martínez in de blessuretijd de winnende maakte na een voorzet van de 39-jarige aanvoerder.

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In eigen land kan Messi na de halve finale op de nodige lof rekenen. El Dia beoordeelt de routinier met een 10 na zijn twee assists. “Het wordt ontzettend moeilijk om Messi te vervangen als hij niet meer speelt”, kijkt de krant vooruit naar de toekomst zonder de sterspeler. “Hij dicteert het tempo van Argentinië, eist de bal op, geeft assists en staat zijn mannetje. De beste speler aller tijden is Argentijns.”

Van Clarin krijgt Messi een 9 voor zijn optreden tegen Engeland. “Wat valt er nog meer te zeggen over de aanvoerder?”, vraagt de krant zich af. “Het klopt dat hij vaak balverlies leed, maar hij probeerde altijd verdedigers te passeren en de bal in bezit te houden. Om zijn wederom geweldige prestatie compleet te maken, leverde hij twee assists: de terugspeelpass naar Enzo Fernández en de voorzet waaruit Lautaro Martínez raak kopte.”

Ook de Argentijnse tak van ESPN geeft Messi een 9 na de halve finale. “Messi ging beter spelen toen hij zich terugtrok en de bal buiten de Engelse verdediging ontving”, klinkt het. ESPN zag dat Messi de wedstrijd pas na de 1-0 van Engeland naar zich toe trok. “Zoals altijd was Messi de belangrijkste inspiratiebron voor Argentinië en heeft hij, op 39-jarige leeftijd, nog steeds een grote impact op het hoogste niveau”, gaat de zender verder. “Zijn voorzet in de 92e minuut, een van de vele die hij gaf, was de meest beslissende: hij sneed perfect door de verdediging en bereikte het hoofd van Lautaro Martínez voor het winnende doelpunt.”