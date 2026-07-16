is de nieuwe keeper van Feyenoord, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman komt over van het Duitse Hertha BSC en heeft een contract getekend tot medio 2030. Hij zal gaan spelen met rugnummer 1.

Feyenoord was deze zomer op zoek naar een vervanger van Timon Wellenreuther onder de lat, waarvoor het uitkwam bij Ernst. De doelman, die afgelopen jaar uitblonk bij Hertha BSC in de 2. Bundesliga, heeft voor vier jaar getekend in De Kuip en zal naar verwachting de komende jaren als eerste doelman fungeren. De transfersom van Ernst ligt rond de vijf miljoen euro, zo werd de afgelopen weken door verschillende media gemeld.

Artikel gaat verder onder video

“Het is prachtig om me nu speler van Feyenoord te mogen noemen”, laat Ernst weten op de clubwebsite. “Vanaf de eerste gesprekken voelde het goed. De club heeft veel ambitie en dat past bij mij. Na drie jaar in de 2. Bundesliga voel ik me klaar voor een stap als deze. Voor het eerst buiten Duitsland, naar een grote club die jaarlijks Europees voetbal speelt en komend seizoen ook weer in de Champions League”, aldus de keeper.

Ernst kijkt ernaar uit om zijn wedstrijden te spelen in De Kuip. “Ik weet dat zeker ook de Europese wedstrijden heel intens worden beleefd, daar staat Feyenoord niet alleen in Nederland om bekend.” Zaterdag wordt de doelman gepresenteerd aan de supporters met de traditionele vlucht met de helikopter. “Ik kijk ernaar uit om met de helikopter zo’n entree te mogen maken in De Kuip en de supporters voor het eerst te ontmoeten. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen.”