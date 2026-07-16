is donderdag gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord. De sluitpost kwam over van Hertha BSC en gaat op de clubkanalen in op zijn transfer. Hij laat weten voor zijn overstap te hebben gesproken met , met wie hij samenspeelde in Duitsland.

Ernst maakte deze week de overstap van Hertha BSC naar Feyenoord, waar hij de opvolger van Timon Wellenreuther onder de lat moet worden. De 1,93 meter lange keeper tekende een contract tot medio 2030 en liet in het aankondigingsbericht op de clubwebsite al weten niet te kunnen wachten om te beginnen.

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Voordat hij zijn handtekening zette, heeft Ernst uitgebreid de tijd genomen om zich te verdiepen in Feyenoord. “Ik heb gesproken met Jean-Paul Boëtius, omdat ik met hem heb gespeeld bij Hertha BSC”, laat de doelman weten in een video op social media. De twee stonden in 2022/23 allebei onder contract in Berlijn, maar stonden uiteindelijk slechts één wedstrijd samen op het veld. “Hij vertelde alleen maar goede dingen over Feyenoord. Volgens mij is hij hier een held.” De clubloze voetballer brak door in het betaald voetbal in Rotterdam en keerde in 2017/18 nog een seizoen terug in De Kuip.

Ernst kijkt ook enorm uit naar de Klassieker tegen Ajax, zo geeft hij aan. “Ik heb online video’s gezien van de wedstrijden tegen Amsterdam en de laatste trainingen daarvoor”, doelt hij op de traditionele afsluitende training voor de wedstrijd tegen de aartsrivaal, waarbij grote groepen fanatieke supporters de spelers komen aanmoedigen. “Ook de Champions League-avonden worden bijzonder. Om tijdens die avonden voor deze fans te spelen, wordt erg speciaal.”