Nederlandse kijkers zeggen massaal hetzelfde over Engeland - Argentinië

Dat de WK-halve finale tussen Engeland en Argentinië geen vriendelijke wedstrijd zou worden, was al na enkele minuten duidelijk. De historische rivalen maakten er vanaf de aftrap een fel duel van, waarin de scheidsrechter voortdurend moest fluiten voor overtredingen. Vooral Argentinië koos nadrukkelijk voor een fysieke aanpak om het spel van de Engelsen te ontregelen, tot irritatie van Nederlandse kijkers.

Na slechts veertien minuten had de ploeg van Lionel Scaloni al vier overtredingen gemaakt. Daarmee evenaarde Argentinië het hoogste aantal overtredingen in de eerste tien minuten van een wedstrijd op het WK van 2026. Alleen Zweden kwam eerder dit toernooi tegen Frankrijk tot hetzelfde aantal.

Scheidsrechter trekt uiteindelijk twee keer geel

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Leandro Paredes zette al na twee minuten de toon met een late charge op Jude Bellingham. Daarna volgden stevige ingrepen van Enzo Fernández, Alexis Mac Allister en Cristian Romero, terwijl Morgan Rogers, Elliot Anderson en Bellingham herhaaldelijk het mikpunt waren van harde tackles. Het duel lag daardoor voortdurend stil en beide ploegen kwamen nauwelijks aan verzorgd voetbal toe.

Na 24 minuten waren er al elf overtredingen genoteerd en volgde de eerste drinkpauze. Hoewel de irritaties al geruime tijd opliepen, hield scheidsrechter Ismail Elfath de kaarten aanvankelijk op zak.

Pas in de 37e minuut kwam daar verandering in. Elliot Anderson kreeg de eerste gele kaart van de wedstrijd nadat hij Lionel Messi hard onderuit haalde en daarmee een veelbelovende Argentijnse aanval afbrak. De overtreding leidde direct tot een opstootje, waarbij vrijwel de complete Argentijnse ploeg verhaal kwam halen bij de arbiter.

Vijf minuten later volgde de eerste Argentijnse waarschuwing. Lisandro Martínez trok aan het shirt van Morgan Rogers toen de Engelsman zich met snelheid langs hem werkte en kon daardoor niet aan een gele kaart ontsnappen. Daarmee stond de teller vlak voor rust op één gele kaart voor beide landen.

Opvallend genoeg ontsnapten spelers als Paredes en Fernández, die al vroeg meerdere stevige overtredingen maakten, aan een persoonlijke straf. De fysieke speelwijze van Argentinië bepaalde daarmee grotendeels het beeld van de eerste helft, waarin het duel vaker werd onderbroken dan dat beide ploegen aan aanvallen toekwamen.

Veel Nederlandse kijkers laten op sociale media weten zich te storen aan de wedstrijd. Met name Argentinië wekt irritatie, zo is te lezen op X.