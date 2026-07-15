Zien: Jude Bellingham slaat speler van Argentinië na halve finale

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland. Op televisiebeelden was te zien dat een klap uitdeelde op het achterhoofd van , reservespeler van Argentinië. De directe aanleiding daarvoor was niet duidelijk.

De confrontatie na het laatste fluitsignaal stond niet op zichzelf. De halve finale was vanaf de openingsminuten bijzonder grimmig. Al in de derde minuut ontstond het eerste opstootje na een late overtreding van Enzo Fernández op Elliot Anderson. Kort daarna raakten meerdere spelers opnieuw met elkaar in de clinch, terwijl Jude Bellingham zich nadrukkelijk bij scheidsrechter Ismail Elfath meldde nadat Fernández Anderson met een gestrekte arm op het achterhoofd had geraakt.

Het aantal overtredingen liep razendsnel op. In de eerste tien minuten werden zes overtredingen gemaakt, een gedeeld record voor dit WK. Bij rust stond de verhouding op zeven Engelse tegenover twaalf Argentijnse overtredingen. Vooral Leandro Paredes, Fernández en Cristian Romero zochten geregeld de grens op, terwijl ook Engeland zich niet onbetuigd liet. Bellingham maakte in de 23e minuut een late overtreding op Alexis Mac Allister en was gedurende de wedstrijd herhaaldelijk betrokken bij verhitte discussies.

De eerste gele kaart viel pas in de 37e minuut. Anderson haalde Lionel Messi onderuit, waarna opnieuw een duw- en trekpartij ontstond. Drie minuten later ging ook Lisandro Martínez op de bon, nadat hij Morgan Rogers aan het shirt had teruggetrokken. In de tweede helft kreeg Romero geel voor een overtreding op Bellingham. Vlak voor het einde werd ook Rodrigo De Paul bestraft na een woordenwisseling met de Engelse middenvelder.

Ook in de slotfase bleef Bellingham zijn emoties niet de baas. In de negende minuut van de blessuretijd maakte hij een overtreding op Messi, waarna hij het aan de stok kreeg met Nicolás Otamendi. Na het laatste fluitsignaal ontstond opnieuw onrust, waarbij onder anderen Morgan Rogers en Ivan Toney betrokken waren. De televisiebeelden brachten niet volledig in kaart wat er gebeurde, maar de opstootjes vormden een passend einde van een wedstrijd waarin de spanningen voortdurend voelbaar waren.

De klap van Bellingham is te zien vanaf minuut 1:18 in onderstaande video.