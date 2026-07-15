De kranten in Engeland wijzen allemaal naar bondscoach Thomas Tuchel na de dramatische nederlaag tegen regerend wereldkampioen Argentinië in de halve finale van het WK. Door een treffer van Anthony Gordon stonden The Three Lions vijf minuten voor tijd nog met 1-0 voor en leek de eerste WK-finale sinds 1966 binnen handbereik, maar de verdedigende wissels van de Duitse keuzeheer deden Engeland in de slotfase uiteindelijk de das om.

De Daily Mail spreekt van een heartbreak voor de Engelsen en haalt in de kop van het wedstrijdverslag gelijk uit naar de bondscoach: "Verdedigende wissels van Tuchel pakken verkeerd uit in vurige halve finale". De tabloid stelt dat met de nederlaag het 'drieluik van duistere schilderijen' compleet is, refererend aan de eerdere keren dat Argentinië The Three Lions uitschakelde. "Eerst was er Peter Shilton in het Azteca Stadion in 1986, omhoogspringend om een bal weg te stompen die door Maradona's Hand van God voor hem weggetikt wordt. Toen was er het gezicht van David Beckham, die in 1998 naar scheidsrechter Kim Milton Nielsen staarde nadat hij heeft nagetrapt richting Diego Simeone. Hij weet dat er een rode kaart aan komt die alles zal veranderen. En nu staat het laatste paneel, geschilderd onder de koepel van het Atlanta Stadium, naast hen."

Artikel gaat verder onder video

In het vervolg van het verslag moet de bondscoach het ontgelden. "Het blijkt dat het ijdele hoop is geweest dat Tuchel Engeland eindelijk over de streep zou trekken in een eindtoernooi. Engeland werd beschouwd als de favoriet, maar toen het erop aankwam schoot Tuchel tekort", luidt de pijnlijke conclusie. Ja, het bereiken van de halve finale is een prestatie, maar de Daily Mail stipt aan dat zijn voorganger Gareth Southgate dat ook presteerde op het WK van 2018. "En hij werd met flessen bekogeld in 2024, toen hij Engeland naar de EK-finale leidde."

The Sun slaat een meer berustende toon aan. "Uiteindelijk heeft het niet zo mogen zijn. Verslagen door wat misschien wel de beste speler aller tijden is", verwijst deze tabloid naar de man van beide Argentijnse assists, Messi dus. Ook deze krant is zeer kritisch op Tuchel. "Hij maakte dezelfde fout die we andere bondscoaches door de jaren heen hebben zien maken. Hij liet ze zo ver terugzakken dat er geen weg meer terug was. Als je tegen Messi speelt is dat altijd een recipe for disaster. En dat bleek het te zijn, op hartverscheurende wijze."

The Daily Telegraph houdt het simpel in de kop: "England out." Verslaggever Sam Wallace had tot het laatste moment de hoop dat het zou lukken: "We zijn door de jaren heen veel te vaak vernederd, maar toen Engeland vijf minuten voor tijd nog altijd op voorsprong stond in de halve finale, voelde het alsof het deze keer anders zou kunnen lopen." Het bleek dus ijdele hoop: "Dit zal nog jaren nadreunen. Engeland kwam na 55 minuten op voorsprong dankzij Anthony Gordon, maar zakte daarna steeds verder terug en incasseerde uiteindelijk twee goals binnen zeven minuten, waarin Argentinië ook nog twee keer de paal raakte", stipt de journalist aan.

Ook deze krant legt de schuld bij Tuchel: "Hij probeerde het team zo neer te zetten dat de voorsprong verdedigd kon worden, maar de Argentijnse druk was te groot. Tuchel probeerde het met een vijfmansdefensie, door Dan Burn in te brengen, dat was succesvol tegen Mexico en Noorwegen voldoende maar nu was het niet genoeg. Wat een historische zege leek te gaan worden, eindigde in een beruchte nederlaag. In de slotfase probeerde Tuchel zijn fout nog recht te zetten door Ivan Toney en Marcus Rashford er nog in te brengen, maar de wedstrijd was al door onze handen heen geglipt", aldus Wallace.