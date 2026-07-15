Argentinië opnieuw WK-finalist: late comeback beslist thriller tegen Engeland

Argentinië heeft in een intens voetbalgevecht ten koste van Engeland een plek in de WK-finale bemachtigd. In Atlanta namen The Three Lions tien minuten na rust nog wel de leiding, maar door late treffers van en werd het 2-1 voor de Albicelesti, die zondag met Spanje mogen gaan strijden om hun tweede opeenvolgende wereldtitel.

De Engelse bondscoach Thomas Tuchel voerde drie wijzigingen door in zijn basisformatie, ten opzichte van de kwartfinale tegen Noorwegen. Ezri Konsa, Nico O'Reilley en Noni Madueke verdwenen uit het elftal, om plaats te maken voor respectievelijk Reece James, Djed Spence en Morgan Rogers. Aan Argentijnse zijde één nieuwe naam: Lionel Scaloni passeerde Rodrigo De Paul (ook wel 'de bodyguard van Messi' genoemd) ten faveure van Giuliano Simeone.

Artikel gaat verder onder video

Om 21.00 uur Nederlandse tijd blies de Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath het beginsignaal en was de halve finale onderweg. Argentinië zette direct de toon met meerdere felle tackles en duwtjes, wat al na drie (!) minuten het eerste opstootje van de wedstrijd opleverde. Er ontspon zich daardoor een duel dat zo'n beetje om de twee minuten stil lag en daardoor nauwelijks tempo wist te ontwikkelen. Nog binnen het kwartier sloeg de vlam weer even in de pan, waarbij beide banken als één man opstonden om zich ermee te bemoeien.

Had Elfath zijn kaarten wel mee?

Elfath deed het lange tijd af zonder kaarten, maar in minuut 37 was het dan toch raak. Elliot Anderson kreeg geel, vanwege het opvangen van Messi. Enkele minuten later moest ook de eerste Argentijn eraan geloven: Lisandro Martínez ging op de bon wegens het vasthouden van Rogers.

Nul (!) doelpogingen in de eerste helft

Werd er dan helemaal niet gevoetbald? Nou, nauwelijks. Echte doelkansen waren in de hele eerste helft niet te noteren. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez hoefde enkel in te grijpen om twee lage voorzetten te onderscheppen en een vrije trap van Declan Rice uit de doelmond weg te boksen. Aan de overkant moest zijn Engelse collega Jordan Pickford alleen een duik inzetten toen Enzo Fernández het van afstand probeerde, maar zijn poging vloog net over het doel. Zo was het halverwege nog altijd 0-0.

Waar het hele eerste bedrijf niet één doelpoging had opgeleverd - iets wat sinds 1966 niet was gebeurd bij een WK-wedstrijd - waren er in de eerste minuten na rust liefst twéé schoten te noteren. Ze kwamen allebei van de voet van Julián Álvarez. De eerste inzet van de Argentijnse spits werd door Pickford uit de korte hoek geranseld, de tweede verdween in het zijnet - maar leverde Argentinië op één of andere manier tóch een corner op. Daaruit werden de Albicelesti niet gevaarlijk.

Gordon breekt de ban

Tien minuten na rust lag de openingstreffer plotseling toch in het net. Bellingham zette voor vanaf de rechterflank richting tweede paal. Daar kroop de tot dan toe vrijwel onzichtbare Anthony Gordon goed voor zijn man, om vervolgens van dichtbij de 1-0 achter Martínez te werken.

Vierde poging Fernández wél raak

Zo was het spel eindelijk op de wagen. Argentinië ging volle bak op zoek naar de gelijkmaker, Scaloni bracht in het verloop van de tweede helft met onder meer Nicolás González en later ook Lautaro Martínez meerdere verse aanvallende krachten binnen de lijnen. Kansen om wat terug te doen kwamen er dan ook vanzelf, maar het zat de regerend wereldkampioen niet mee. Een kopbal van de eveneens ingevallen De Paul belandde buiten bereik van Pickford. Fernández probeerde daarna nog meerdere keren van afstand. Bij zijn vierde poging, met nog 4 minuten officiële speeltijd op de klok, was het raak. Pickford werd geklopt met een venijnige uithaal richting verre hoek: 1-1.

Het Engelse verzet was daarmee gebroken. Vlak na het ingaan van de blessuretijd raakte Mac Allister met een venijnig schot de paal naast Pickford, maar Messi hield de bal op rechts binnen en slingerde hem opnieuw de zestien in. Bij de tweede paal stond Lautaro op de juiste plaats om de 2-1 achter Pickford te koppen.

Tuchel bracht met Marcus Rashford en Ivan Toney nog twee extra aanvallers om er ngo een gelijkmaker uit te persen, maar een slotoffensief zat er niet meer in en zo trokken de Argentijnen de overwinning over de streep,