Argentinië - Engeland krijgt staartje: FIFA kan straf uitdelen aan Argentijnen

Spelers van Argentinië hebben voor flinke ophef gezorgd. Na de spectaculaire 2-1 zege op Engeland vierden de wereldkampioenen hun overwinning met een spandoek waarop stond: 'Las Malvinas son Argentinas' ('De Malvinas zijn Argentijns'). Daarmee raakten de spelers een uiterst gevoelig politiek onderwerp.

Met nog vijf minuten te spelen keek Argentinië in Atlanta tegen een 1-0 achterstand aan, maar dankzij twee treffers in korte tijd werd Engeland alsnog uitgeschakeld. Op het veld verschenen vervolgens Lisandro Martínez en Giovani Lo Celso met het spandoek, terwijl zij lachend het Argentijnse publiek toezwaaiden. Het is onduidelijk hoe het spandoek op het veld terechtkwam.

Beladen boodschap na zege op Engeland

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De tekst verwijst naar de Falklandeilanden, die in Argentinië bekendstaan als de Islas Malvinas. Beide landen claimen de eilandengroep, wat in 1982 uitmondde in een oorlog van 74 dagen. Daarbij kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven.

Het was niet de eerste keer dat de kwestie tijdens dit WK opdook. Na de kwartfinale tegen Zwitserland zongen meerdere Argentijnse spelers al: "Voor de Malvinas, voor Diego en voor Messi's laatste WK."

Middenvelder Rodrigo De Paul probeerde de lading van de situatie na afloop enigszins te nuanceren. "We begrijpen dat voetbal meer losmaakt dan alleen de wedstrijd. Het roept herinneringen op aan wat Diego heeft gedaan. We zingen over onze helden van de Malvinas, vooral om hen te herdenken. Maar we moeten ook beseffen dat dit een voetbalwedstrijd is en dat de discussie over de Malvinas ergens anders gevoerd moet worden. Wat destijds is gebeurd, was een tragedie en we zullen de gevallenen altijd blijven herdenken. Wij wilden vooral deze wedstrijd winnen om de finale te bereiken."

Mogelijke problemen met FIFA-regels

De actie kan mogelijk nog een staartje krijgen. Volgens de gedragscode van FIFA zijn politieke, discriminerende of aanstootgevende uitingen in stadions verboden. De wereldvoetbalbond heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen over het spandoek.

Opvallend genoeg waarschuwden de Argentijnse autoriteiten eerder deze week juist nog voor provocerende uitingen rond de wedstrijd. Veiligheidsminister Alejandra Monteoliva liet weten dat er tijdens het duel 1.600 agenten zouden worden ingezet en benadrukte dat voorwerpen met een politieke of raciale boodschap niet zijn toegestaan.