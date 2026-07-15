Live voetbal

Teruglezen | Zo maakte Argentinië in blessuretijd een einde aan de Engelse WK-droom

15 juli 2026, 23:06
ENGARG
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Wie speelt zondag de WK-finale tegen Spanje: Engeland of tóch regerend wereldkampioen Argentinië? Beide grootmachten gaan vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) de strijd met elkaar aan in Atlanta. Het belooft een heet avondje te worden, gezien de onderlinge geschiedenis - zowel op als buiten het veld. Mis niets en volg de halve finale Engeland - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Argentinië

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1u geleden

23:03

Afgelopen!

Dan zit het erop: Argentinië verslaat Engeland en gaat zondag met Spanje strijden om de wereldtitel!

1u geleden

23:03

90+12' - Overteding op Martínez (2-1)

Engeland pompt de bal naar voren, Martínez komt zijn vijfmetergebied uit en wordt dan gehinderd volgens de scheidsrechter: vrije trap voor de Argentijnen.

1u geleden

23:00

90+9' - Opstootje (2-1)

Opnieuw onlusten op het veld, Elfath doet het weer af zonder kaarten.

1u geleden

22:57

🔄90+6' - Dubbele wissel Engeland (2-1)

Alles of niets voor Tuchel; Spence en Stones maken plaats voor twee aanvallers: Marcus Rashford en Ivan Toney.

1u geleden

22:55

🟨90+4' - Geel De Paul (2-1)

Gedoe voor de aftrap, het komt De Paul op geel te staan.

2u geleden

22:54

⚽90+2' - Argentinië op voorsprong! (2-1)

Maar dan heeft Argentinië de voorsprong alsnog te pakken! Messi zet met rechts voor, bij de tweede paal staat Lautaro Martínez op de goede plaats om de 2-1 achter Pickford te koppen!

2u geleden

22:53

90+2' - Wéér de paal! (1-1)

Mac Allister raakt opnieuw de paal!

2u geleden

22:52

90+1' - Stones terug, blessuretijd loopt (1-1)

Stones kan verder, inmiddels is de blessuretijd ingegaan. We krijgen er minimaal negen minuten bij.

2u geleden

22:49

88' - Zorgen om Stones (1-1)

Stones ligt op de grond, er wordt afgefloten omdat het een hoofdblessure betreft. Kan de verdediger verder?

2u geleden

22:47

⚽86' - Argentinië maakt gelijk! (1-1)

Het is weer gelijk! Na een korte corner komt de bal bij Fernández, wiens vierde schot van afstand wél raak is: 1-1!

2u geleden

22:46

84' - Pickford redt opnieuw (1-0)

Het volgende afstandsschot van Fernández wordt door Pickford maar nét over getikt.

2u geleden

22:43

🔄82' - Dubbele wissel Engeland (1-0)

Tuchel versterkt zijn defensie: Rice en James gaan eraf, in hun plaatsen komen Dan Burn en Nico O'Reilly erin.

2u geleden

22:42

🔄82' - Wissel Argentinië (1-0)

Nog een aanvallende wissel van Scaloni: Tagliafico staat zijn plek af aan Lautaro Martínez.

2u geleden

22:42

81' - Omhaal mislukt (1-0)

De bal wordt naar de verre paal geslingerd door Argentinië, maar een omhaal van González mislukt omdat er twee verdedigers tussen zitten. Dan wordt er afgefloten voor een overtreding op Kane.

2u geleden

22:40

79' - Engelse uitbraak (1-0)

Engeland neemt over en komt er snel uit met Bellingham, Kane en Rogers, maar eerstgenoemde gaat voor eigen succes: zijn schot wordt geblokt en dan is het alle hens aan dek en snel weer terug.

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Kramer
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Geel was terecht, maar natrappen mag gewoon dus?

Kaozz
151 Reacties
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Kaozz
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Inderdaad. Ik bedoelde ook meer dat Argentinië (Paredes) al vroeg solliciteerde naar geel, maar dat uitgerekend de eerste kaart naar Engeland gaat. En Messi trapte inderdaad na

Kaozz
151 Reacties
41 Dagen lid
371 Likes
Kaozz
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Tuurlijk. Overtreding op de heilige levert de eerste gele kaart van de wedstrijd op voor Engeland

Kaozz
151 Reacties
41 Dagen lid
371 Likes
Kaozz
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Helaas maakte Tuchel de fout door er in de tweede helft een Koemannetje van te maken

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.051 Reacties
1.388 Dagen lid
20.165 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
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Geel was terecht, maar natrappen mag gewoon dus?

Kaozz
151 Reacties
41 Dagen lid
371 Likes
Kaozz
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Inderdaad. Ik bedoelde ook meer dat Argentinië (Paredes) al vroeg solliciteerde naar geel, maar dat uitgerekend de eerste kaart naar Engeland gaat. En Messi trapte inderdaad na

Kaozz
151 Reacties
41 Dagen lid
371 Likes
Kaozz
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Tuurlijk. Overtreding op de heilige levert de eerste gele kaart van de wedstrijd op voor Engeland

Kaozz
151 Reacties
41 Dagen lid
371 Likes
Kaozz
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Helaas maakte Tuchel de fout door er in de tweede helft een Koemannetje van te maken

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

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