Teruglezen | Zo maakte Argentinië in blessuretijd een einde aan de Engelse WK-droom

Wie speelt zondag de WK-finale tegen Spanje: Engeland of tóch regerend wereldkampioen Argentinië? Beide grootmachten gaan vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) de strijd met elkaar aan in Atlanta. Het belooft een heet avondje te worden, gezien de onderlinge geschiedenis - zowel op als buiten het veld. Mis niets en volg de halve finale Engeland - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.
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Geel was terecht, maar natrappen mag gewoon dus?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Geel was terecht, maar natrappen mag gewoon dus?