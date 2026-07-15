Teruglezen | Zo maakte Argentinië in blessuretijd een einde aan de Engelse WK-droom

Wie speelt zondag de WK-finale tegen Spanje: Engeland of tóch regerend wereldkampioen Argentinië? Beide grootmachten gaan vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) de strijd met elkaar aan in Atlanta. Het belooft een heet avondje te worden, gezien de onderlinge geschiedenis - zowel op als buiten het veld. Mis niets en volg de halve finale Engeland - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Argentinië Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Dan zit het erop: Argentinië verslaat Engeland en gaat zondag met Spanje strijden om de wereldtitel! 90+12' - Overteding op Martínez (2-1) Engeland pompt de bal naar voren, Martínez komt zijn vijfmetergebied uit en wordt dan gehinderd volgens de scheidsrechter: vrije trap voor de Argentijnen. 90+9' - Opstootje (2-1) Opnieuw onlusten op het veld, Elfath doet het weer af zonder kaarten. 🔄90+6' - Dubbele wissel Engeland (2-1) Alles of niets voor Tuchel; Spence en Stones maken plaats voor twee aanvallers: Marcus Rashford en Ivan Toney. 🟨90+4' - Geel De Paul (2-1) Gedoe voor de aftrap, het komt De Paul op geel te staan. ⚽90+2' - Argentinië op voorsprong! (2-1) BREAKING Maar dan heeft Argentinië de voorsprong alsnog te pakken! Messi zet met rechts voor, bij de tweede paal staat Lautaro Martínez op de goede plaats om de 2-1 achter Pickford te koppen! 90+2' - Wéér de paal! (1-1) Mac Allister raakt opnieuw de paal! 90+1' - Stones terug, blessuretijd loopt (1-1) Stones kan verder, inmiddels is de blessuretijd ingegaan. We krijgen er minimaal negen minuten bij. 88' - Zorgen om Stones (1-1) Stones ligt op de grond, er wordt afgefloten omdat het een hoofdblessure betreft. Kan de verdediger verder? ⚽86' - Argentinië maakt gelijk! (1-1) BREAKING Het is weer gelijk! Na een korte corner komt de bal bij Fernández, wiens vierde schot van afstand wél raak is: 1-1! 84' - Pickford redt opnieuw (1-0) Het volgende afstandsschot van Fernández wordt door Pickford maar nét over getikt. 🔄82' - Dubbele wissel Engeland (1-0) Tuchel versterkt zijn defensie: Rice en James gaan eraf, in hun plaatsen komen Dan Burn en Nico O'Reilly erin. 🔄82' - Wissel Argentinië (1-0) Nog een aanvallende wissel van Scaloni: Tagliafico staat zijn plek af aan Lautaro Martínez. 81' - Omhaal mislukt (1-0) De bal wordt naar de verre paal geslingerd door Argentinië, maar een omhaal van González mislukt omdat er twee verdedigers tussen zitten. Dan wordt er afgefloten voor een overtreding op Kane. 79' - Engelse uitbraak (1-0) Engeland neemt over en komt er snel uit met Bellingham, Kane en Rogers, maar eerstgenoemde gaat voor eigen succes: zijn schot wordt geblokt en dan is het alle hens aan dek en snel weer terug. Laad meer