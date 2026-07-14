De aanstelling van Ismail Elfath als scheidsrechter voor de halve finale tussen Engeland en Argentinië voor wat onrust aan de andere kant van de Noordzee. De Daily Mail doopt de Amerikaan daags voor de halve finale om tot 'de favoriete scheidsrechter van '. Elfath floot Messi sinds diens overstap naar Inter Miami vier keer op clubniveau en alle keren stapte de aanvaller als winnaar van het veld.

FIFA maakte dinsdag bekend dat Elfath woensdag in het Atlanta Stadium de leiding heeft over het duel tussen de regerend wereldkampioen en Engeland. Voor de 44-jarige scheidsrechter wordt het de grootste wedstrijd uit zijn loopbaan. Engeland jaagt op zijn eerste WK-finale sinds 1966, terwijl Argentinië voor de tweede mondiale eindstrijd op rij gaat.

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De keuze voor Elfath ligt gevoelig, omdat Argentinië tijdens het toernooi al meerdere keren werd beschuldigd van arbitrale bevoordeling. De ploeg van Messi bereikte de halve finale na moeizame en veelbesproken overwinningen op Egypte en Zwitserland. FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina wees de beschuldigingen resoluut van de hand.

Elfath wordt langs de zijlijn bijgestaan door zijn landgenoten Corey Parker en Kyle Atkins. De Italiaan Maurizio Mariani fungeert als vierde official. Het wordt voor Elfath zijn vierde optreden op dit WK en de eerste keer dat hij tijdens deze eindronde een wedstrijd van Engeland of Argentinië fluit.

Vier Messi-duels, vier overwinningen

Elfath en Messi kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen. De arbiter was tijdens de WK-finale van 2022 tussen Argentinië en Frankrijk al de vierde official. Sinds Messi in juli 2023 naar Inter Miami vertrok, kruisten hun wegen elkaar nog vaker.

Een maand na de komst van de Argentijn naar de Verenigde Staten leidde Elfath de finale van de Leagues Cup tussen Inter Miami en Nashville SC. Messi opende de score met een krachtig schot van buiten het strafschopgebied in de bovenhoek, waarna Nashville langszij kwam. Inter Miami won uiteindelijk na strafschoppen met 10-9. Messi benutte de eerste penalty van zijn ploeg.

In totaal floot Elfath vier clubwedstrijden van Messi. Inter Miami won alle vier de ontmoetingen. In de drie competitieduels na de Leagues Cup-finale maakte Messi bovendien vier doelpunten.

Ook de disciplinaire cijfers van Elfath zullen in het Engelse kamp met belangstelling worden bekeken. In de tien MLS-wedstrijden die hij dit seizoen leidde voordat de competitie vanwege het WK werd stilgelegd, trok hij 41 gele kaarten. Daarnaast stuurde hij drie spelers van het veld en kende hij drie strafschoppen toe.

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Op het WK deelde Elfath tot dusver acht gele en één rode kaart uit. Hij had de leiding over het gelijkspel tussen Nederland en Japan (2-2), de overwinning van Spanje op Uruguay (1-0) en de zege van Noorwegen tegen Brazilië (2-1).

Zijn optreden bij Spanje – Uruguay leidde tot kritiek vanuit de Spaanse media. Elfath zou onvoldoende zijn opgetreden tegen de harde speelwijze van Uruguay. In de blessuretijd kreeg Agustín Canobbio rood na een hoge overtreding op Pau Cubarsí.

Vooral de charge van Nicolás De La Cruz op Nico Williams zorgde voor woede. Williams raakte daarbij geblesseerd en omschreef de dag na afloop als 'een van de slechtste dagen van mijn leven'. Hij kwam tijdens de gewonnen kwartfinale tegen Portugal nog wel in de slotfase in actie.

Ook in zijn meest recente wedstrijd ontstond discussie. Elfath wees een Braziliaanse strafschopclaim aanvankelijk af nadat Kristoffer Ajer een overtreding had gemaakt op Matheus Cunha. Na tussenkomst van de VAR draaide hij zijn beslissing terug. Bruno Guimarães zag de toegekende penalty vervolgens worden gestopt.

Arbitrale storm rond Argentinië

De keuze voor Elfath komt op een moment waarop de arbitrage rond Argentinië onder een vergrootglas ligt. Na de kwartfinale tegen Zwitserland verklaarde verdediger Manuel Akanji dat zijn ploeg tijdens de met 3-1 verloren wedstrijd structureel werd benadeeld.

Zwitserland speelde vanaf de 72ste minuut met tien man nadat Breel Embolo zijn tweede gele kaart kreeg. De aanvaller werd na ingrijpen van de VAR bestraft wegens een schwalbe.

Daarbij werd een nieuwe regel toegepast die voor dit WK is ingevoerd. Wanneer een speler een gele of rode kaart krijgt, maar uit de beelden blijkt dat de overtreding juist door de tegenstander is gemaakt, kan de beslissing alsnog worden aangepast.

“Normaal gesproken klaag ik niet over de scheidsrechter, maar vandaag werd alles in het voordeel van Argentinië gefloten. Ik heb nog nooit zo'n eenzijdige wedstrijd gespeeld”, foeterde Akanji na afloop. Bondscoach Murat Yakin noemde het optreden van de arbitrage 'onbegrijpelijk'.

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Een ronde eerder was de woede bij Egypte nog groter. De ploeg gaf tegen Argentinië in de slotfase een voorsprong van 2-0 uit handen en verloor uiteindelijk met 3-2. Egypte zag in de tweede helft een doelpunt worden afgekeurd vanwege een overtreding in de aanloop naar de treffer.

Kort voor het winnende doelpunt van Enzo Fernández claimden de Egyptenaren bovendien een strafschop. Mohamed Salah ging in het zestienmetergebied naar de grond nadat zijn voet werd geraakt door Julián Álvarez, maar zowel de scheidsrechter als de VAR zag geen reden om in te grijpen.

Na de late treffer van Fernández ontstond chaos. De Egyptische staf zocht woedend de confrontatie met arbiter François Letexier. Keeperstrainer Saafan El-Sagheer kreeg rood, terwijl bondscoach Hossam Hassan bij de scheidsrechter moest worden weggehaald.

Hassan beschuldigde FIFA er vervolgens van dat de wereldvoetbalbond Messi om commerciële redenen in het toernooi zou willen houden.

“Het draait allemaal om geld en marketing, misschien willen ze dat Messi als wereldkampioen in het toernooi blijft. Wat er gebeurde is oneerlijk, Egypte was vandaag beter dan Argentinië en verdiende het om door te gaan”, zei de aangeslagen bondscoach.

De Egyptische doelpuntenmaker Mostafa Ziko was al even zo ontdaan. “De scheidsrechter was niet eerlijk. Onrechtvaardig, een onrechtvaardige scheidsrechter. Dit onrecht is zo duidelijk”, zei hij in tranen.

“Hij gooit het werk van een heel land weg. We stonden met 2-0 voor tegen Argentinië, maar de wereldbeker is al vergeven. Ik bied mijn excuses aan de Egyptische supporters aan. We wilden hen gelukkig maken, maar dat is niet gelukt. Het lag alleen niet in onze handen, maar in die van de scheidsrechter. De winnaar staat al vast. Gefeliciteerd met de wereldtitel, Argentinië. Gefeliciteerd, jullie hebben verder niets meer nodig.”

FIFA wijst beschuldigingen van de hand

FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina wees de beschuldigingen resoluut van de hand. Volgens de Italiaan kan aan de integriteit van de officials niet worden getwijfeld.

“Laten we beginnen met de constatering dat we inmiddels vijftig procent meer wedstrijden hebben gespeeld dan tijdens het WK van 2022 in Qatar, terwijl er nog acht enorme duels op het programma staan. Over het algemeen zijn we tevreden. Bij zo’n groot aantal wedstrijden in een relatief korte periode is het normaal dat sommige zaken niet verlopen zoals verwacht. Wanneer dat gebeurt, zijn de scheidsrechters bereid om nog harder te werken, zodat ze volledig voorbereid aan hun volgende wedstrijd beginnen”, verklaarde Collina.

“Constructieve discussies over beslissingen zullen natuurlijk altijd deel uitmaken van het voetbal, maar ongegronde beschuldigingen horen niet thuis in onze sport. Niemand kan de integriteit van de scheidsrechters van het WK in twijfel trekken. Als dat wel gebeurt, lokt het reacties uit die leiden tot bedreigingen aan hun adres en dat van hun familie. Dit is onacceptabel”, zei Collina.