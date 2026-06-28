Enorme woede bij Spanje: 'Deze tackle was uit frustratie, teleurstelling en verdriet'

Spanje plaatste zich weliswaar als groepswinnaar voor de knock-outfase van het WK, maar betaalde daarvoor een forse prijs. Nico Williams en Yéremy Pino hielden blessures over aan de verhitte ontmoeting met Uruguay. Williams spreekt zich na afloop snoeihard uit over de tackle die hem opnieuw langs de kant dreigt te zetten.

Nico Williams haalt hard uit na tackle van Uruguay

De slotfase van het duel met Uruguay ontspoorde volledig. De frustratie bij de Zuid-Amerikanen liep hoog op en dat resulteerde in enkele stevige overtredingen, waaronder een harde charge van Nicolás de la Cruz op Williams. Na afloop maakt de Spaanse international duidelijk hoe zwaar de nieuwe tegenslag hem valt.

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"Vandaag is een van de slechtste dagen van mijn leven", schrijft Williams op sociale media. "Na een ontzettend moeilijk jaar ben ik opnieuw geblesseerd geraakt. Dat gebeurde na een actie van een collega-prof die handelde uit frustratie, teleurstelling en verdriet over de situatie waarin hij zat. Naar mijn mening was die overtreding volledig onnodig en had die voorkomen kunnen worden. Maar dit houdt me niet tegen."

Williams had juist toegewerkt naar het duel met Uruguay om eindelijk weer volledig fit te zijn. Na een seizoen vol fysieke problemen voelde hij zich klaar om negentig minuten te spelen. Uiteindelijk viel hij pas na 76 minuten in. Tegen Saudi-Arabië en Kaapverdië kreeg hij eveneens slechts beperkte speeltijd.

Opluchting bij Spanje na eerste onderzoeken

Hoewel direct na de wedstrijd werd gevreesd voor veel ernstiger blessures, kwam de Spaanse bond zaterdag met een voorzichtig positieve update. Bij Pino bleek geen sprake van een sleutelbeenbreuk. Williams kampt met een blessure aan zijn adductoren. Wanneer beide spelers terugkeren, hangt af van hun herstel.

Pino liep zijn blessure op na een harde val in de tweede helft. Ondanks de pijn speelde hij de wedstrijd uit, maar verliet hij het stadion met zijn arm in een mitella. Bondscoach Luis de la Fuente sprak direct na afloop nog van een vermoedelijke breuk en hield er toen serieus rekening mee dat het WK voor de aanvaller voorbij zou zijn.

De zorgen verdwijnen daarmee echter niet volledig. Ook Lamine Yamal bouwt zijn minuten na een eerdere blessure nog altijd voorzichtig op, terwijl Víctor Muñoz nog altijd individueel traint na twee spierblessures in aanloop naar het toernooi. Daardoor ziet De la Fuente zijn opties op de flanken slinken.

"We krijgen langzaam een tekort aan echte buitenspelers", erkent de bondscoach. "We gaan onze speelwijze niet veranderen, maar zullen wel andere spelers met andere kwaliteiten moeten gebruiken. En als we geen buitenspelers beschikbaar hebben, dan spelen we zonder buitenspelers."