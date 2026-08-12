Marcel van Roosmalen heeft in een podcast hard uitgehaald naar Chris Woerts. De schrijver vindt het bijzonder dat Woerts nog altijd op televisie verschijnt om zijn visie en mening over de sportwereld te verkondigen.
Dat laat Van Roosmalen weten in De Derde Helft Podcast, waar hij maandag te gast was. In de aflevering komt Chris Woerts, sportmarketeer en vaste gast bij programma's als Vandaag Inside en De Oranjezomer, ter sprake. "Ik heb altijd problemen als ik Chris Woerts zie", steekt Van Roosmalen van wal. "Het is een pratende worst. Het is helemaal niets."
De frustratie van de schrijver heeft vooral te maken met uitspraken die Woerts in het verleden deed over Vitesse, de favoriete club van Van Roosmalen. "Ik neem hem nog steeds kwalijk wat hij gezegd heeft over Vitesse. Woerts zei dat de club zeker niet zou blijven bestaan, alle rechtszaken zouden worden verloren", weet Van Roosmalen zich nog te herinneren.
"Er klopte helemaal niets van", vervolgt de geboren Arnhemmer. Volgens Van Roosmalen heeft Woerts vervolgens ook niet erkend dat zijn voorspellingen niet uitkwamen. "Uiteindelijk moet hij dan bakzeil halen op alle punten, maar dat doet hij dan niet. Het is ongelooflijk dat deze man op televisie mag met zo weinig parate kennis. Hij weet van toeten noch blazen."
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.