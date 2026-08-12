Marcel van Roosmalen heeft in een podcast hard uitgehaald naar Chris Woerts. De schrijver vindt het bijzonder dat Woerts nog altijd op televisie verschijnt om zijn visie en mening over de sportwereld te verkondigen.

Dat laat Van Roosmalen weten in De Derde Helft Podcast, waar hij maandag te gast was. In de aflevering komt Chris Woerts, sportmarketeer en vaste gast bij programma's als Vandaag Inside en De Oranjezomer, ter sprake. "Ik heb altijd problemen als ik Chris Woerts zie", steekt Van Roosmalen van wal. "Het is een pratende worst. Het is helemaal niets."

Artikel gaat verder onder video

De frustratie van de schrijver heeft vooral te maken met uitspraken die Woerts in het verleden deed over Vitesse, de favoriete club van Van Roosmalen. "Ik neem hem nog steeds kwalijk wat hij gezegd heeft over Vitesse. Woerts zei dat de club zeker niet zou blijven bestaan, alle rechtszaken zouden worden verloren", weet Van Roosmalen zich nog te herinneren.

"Er klopte helemaal niets van", vervolgt de geboren Arnhemmer. Volgens Van Roosmalen heeft Woerts vervolgens ook niet erkend dat zijn voorspellingen niet uitkwamen. "Uiteindelijk moet hij dan bakzeil halen op alle punten, maar dat doet hij dan niet. Het is ongelooflijk dat deze man op televisie mag met zo weinig parate kennis. Hij weet van toeten noch blazen."