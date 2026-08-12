ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax die donderdag in Ierland de return tegen Shelbourne FC gaat spelen. De aanvaller blijft wegens 'privé-omstandigheden' achter in Amsterdam, zo meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen.

Ajax speelt donderdagavond (aftrap: 20.45 uur) de returnwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van het toernooi om de Conference League. De ploeg van trainer Míchel Sánchez verdedigt in Ierland een 3-1 voorsprong, vorige week verkregen in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

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Daags voor de wedstrijd maakt Ajax de 23-koppige selectie bekend die de reis naar Ierland zal gaan maken. Daarin ontbreekt de naam van Berghuis (34), die tot nu toe in alle vier de officiële duels die de club dit seizoen speelde in de basis begon. De rechtsbuiten 'blijft achter in Amsterdam vanwege privé-omstandigheden', schrijft Ajax. Wél van de partij is Dies Janse. De centrale verdediger, die vorig seizoen werd verhuurd aan FC Groningen, ontbrak de voorbije weken wegens fysiek ongemak, maar is daarvan inmiddels voldoende hersteld om de trip mee te maken.

Mika Godts maakt ook 'gewoon' deel uit van de Ajax-selectie. Aan de Belg wordt hard getrokken door Paris Saint-Germain, dat de buitenspeler dolgraag aan de selectie zou toevoegen. Ook spelers als Youri Baas, Kasper Dolberg en Oliver Edvardsen, die allen deze zomer mogelijk nog gaan vertrekken uit Amsterdam, worden door Sánchez meegenomen naar Ierland.

Volledige selectie Ajax (Shelbourne-uit):

Marc ter Stegen

Maarten Paes

Joeri Heerkens

Lucas Rosa

Anton Gaaei

Owen Wijndal

Caio Henrique

Youri Baas

Daley Blind

Aaron Bouwman

Dies Janse

Youri Regeer

Julian Brandt

Oscar Gloukh

Davy Klaassen

Jorthy Mokio

Maher Carrizo

Kasper Dolberg

Mika Godts

Oliver Edvardsen

Marcos Leonardo

Tolu

Abdellah Ouazane