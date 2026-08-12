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Basisspeler Ajax wegens 'privé-omstandigheden' niet mee naar Shelbourne

12 augustus 2026, 17:21
De spelers van Ajax voor het duel met Shelbourne FC
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Steven Berghuis ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax die donderdag in Ierland de return tegen Shelbourne FC gaat spelen. De aanvaller blijft wegens 'privé-omstandigheden' achter in Amsterdam, zo meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen.

Ajax speelt donderdagavond (aftrap: 20.45 uur) de returnwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van het toernooi om de Conference League. De ploeg van trainer Míchel Sánchez verdedigt in Ierland een 3-1 voorsprong, vorige week verkregen in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

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Daags voor de wedstrijd maakt Ajax de 23-koppige selectie bekend die de reis naar Ierland zal gaan maken. Daarin ontbreekt de naam van Berghuis (34), die tot nu toe in alle vier de officiële duels die de club dit seizoen speelde in de basis begon. De rechtsbuiten 'blijft achter in Amsterdam vanwege privé-omstandigheden', schrijft Ajax. Wél van de partij is Dies Janse. De centrale verdediger, die vorig seizoen werd verhuurd aan FC Groningen, ontbrak de voorbije weken wegens fysiek ongemak, maar is daarvan inmiddels voldoende hersteld om de trip mee te maken.

Mika Godts maakt ook 'gewoon' deel uit van de Ajax-selectie. Aan de Belg wordt hard getrokken door Paris Saint-Germain, dat de buitenspeler dolgraag aan de selectie zou toevoegen. Ook spelers als Youri Baas, Kasper Dolberg en Oliver Edvardsen, die allen deze zomer mogelijk nog gaan vertrekken uit Amsterdam, worden door Sánchez meegenomen naar Ierland.

Volledige selectie Ajax (Shelbourne-uit):

Marc ter Stegen
Maarten Paes
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Owen Wijndal
Caio Henrique
Youri Baas
Daley Blind
Aaron Bouwman
Dies Janse
Youri Regeer
Julian Brandt
Oscar Gloukh
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Maher Carrizo
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Marcos Leonardo
Tolu
Abdellah Ouazane

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Shelbourne
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Ajax
Wordt gespeeld op 13 aug. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5

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