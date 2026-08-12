Wim Kieft begrijpt weinig van de beslissing van Ajax-trainer Míchel Sánchez om zondag tegen PEC Zwolle op de bank te houden. De analist van Rondo zet vraagtekens bij de fitheid van de verdediger.

“Waarom speelde Daley Blind gisteren niet? Kan hij niet twee wedstrijden achter elkaar spelen? Het is Nederland, je hoeft niet uit naar Newcastle United of zo. Ik vond dat vreemd. Ik wil het eerst eens zien”, zegt Kieft bij het programma van Ziggo Sport.

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Míchel koos tegen PEC voor Youri Baas en Aaron Bouwman in het centrum. Na de 0-2 overwinning legde de Spanjaard uit waarom Blind buiten de basis bleef. “Waarom Daley Blind niet startte tegen PEC? Nou, als Blind speelt, dan speelt Youri Baas niet. Maar beide spelers zijn erg belangrijk voor me.”

De trainer beschikt bovendien over meerdere opties centraal achterin. “Het is goed voor mij om beide spelers te hebben. Vandaag heb ik gekozen voor Baas en Bouwman. Bouwman moet nog wel verbeteren, maar hij is sterk in de luchtduels, in de strijd om de tweede bal en hij is goed in de restverdediging.”

Krul ziet Ajax als titelfavoriet

Waar Kieft het enthousiasme rond Ajax probeert te temperen, durft Tim Krul zijn nek juist wél uit te steken. De voormalig doelman verwacht dat Ajax na vier seizoenen zonder landstitel opnieuw kampioen van Nederland wordt.

“Ja, met Brandt erbij”, antwoordt Krul op de vraag of hij Ajax kampioen ziet worden. “Het wordt voor Ajax ook wel tijd om weer iets te winnen. Hoe het nu voelt, is de club er klaar voor. Van wat ik nu van PSV zie, denk ik dat het dit jaar niet gaat gebeuren.”

Ook de werkzaamheden van technisch directeur Jordi Cruijff stemmen Krul positief. “Ik hoor op de achtergrond veel goede verhalen over Jordi Cruijff. Als je jongens als Brandt en Ter Stegen binnen kunt halen, dan ligt er toch wel een plan. Ik denk dat ze weer op de goede weg zijn.”

Kieft vindt die stemming voorlopig overdreven. “Denk je nu echt dat Brandt alleen naar Ajax komt omdat Jordi Cruijff er zit? Hij zal ongetwijfeld meerdere aanbiedingen hebben gehad en veel verdienen bij Ajax. Als ik gisteren naar Ajax zat te kijken, dan keek ik in principe nog naar het Ajax van vorig jaar. Het was niet veel.”

Krul verwacht veel van Ter Stegen

Krul is vooral enthousiast over Marc-André ter Stegen. De 34-jarige Duitser moet dit seizoen een belangrijke rol gaan spelen in de as van Ajax.

“De as is het belangrijkste in een elftal. Hij is de afgelopen jaren geblesseerd geweest, maar ik vind hem echt een topper”, stelt Krul. “Van de moderne keeper wordt zoveel meer gevraagd dan alleen ballen tegenhouden. Hij heeft het DNA van FC Barcelona en Ajax is daar heel belangrijk in. Ik denk dat hij een hele belangrijke pion voor Ajax zal worden. Ter Stegen is voor de Eredivisie fantastisch.”

Krul sluit bovendien niet uit dat Ajax, PSV en Feyenoord dit seizoen gezamenlijk om de titel gaan strijden. “Dat zou mooi zijn. Er zijn argumenten waarom het zo kan lopen, maar er is pas één wedstrijd gespeeld. Er gaat nog wel wat gebeuren. Er gaan spelers weg, spelers komen nog en er zullen blessures ontstaan.”