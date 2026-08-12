Feyenoord-fans zien target liever niet komen: ‘Lekker verder kijken’

De mogelijke overstap van naar Feyenoord wordt door een deel van de achterban niet bepaald met gejuich ontvangen. Op X klinkt er de nodige kritiek op de aanvaller van N.E.C., die in beeld is om Anis Hadj-Moussa op te volgen bij een eventueel vertrek van de Algerijn. Volgens diverse supporters kan de clubleiding in Rotterdam beter op zoek gaan naar andere alternatieven.

Achter de schermen wordt er al enige tijd gewerkt aan de komst van de 21-jarige rechtsbuiten. De jeugdinternational van Jong Oranje zou naar verluidt al weken een persoonlijk akkoord hebben met de club over een contract voor vier seizoenen. Tot een officieel bod uit Rotterdam is het echter nog niet gekomen. Technisch directeur Dévy Rigaux moet eerst spelers verkopen voordat er opnieuw geïnvesteerd kan worden. N.E.C. hanteert bovendien een forse vraagprijs voor de vleugelaanvaller, die in Nijmegen nog vastligt tot medio 2028.

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Op sociale media steken de Feyenoord-fans hun mening niet onder stoelen of banken. "Klinkt alsof de transfer van Ouaissa al in kannen en kruiken is bij vertrek Hadj-Moussa, maar ik vind het echt 3x niks", zo schrijft een aanhanger op X. "Lekker verder kijken als je het mij vraagt!". Een andere volger stelt dat de voormalig speler van Roda JC tekortkomt voor de top en ziet liever eigen jeugd doorbreken in De Kuip. "Die Ouaissa is niets voor ons Feyenoord", klinkt het. "Lekker bij NEC laten".

Naast twijfels over het niveau van de Nijmeegse smaakmaker, baart ook zijn fysieke gesteldheid de Rotterdamse aanhang zorgen. Ouaissa viel afgelopen dinsdag tijdens het Champions League-kwalificatieduel met Olympiakos Piraeus in de eerste helft uit met een vermoedelijke bovenbeenblessure. Eerder deze zomer miste de buitenspeler ook al een groot deel van de voorbereiding door een enkelkwetsuur. "Ouaissa hamstring, hoeven we niet meer bang te zijn dat die gaat komen", reageert een cynische supporter op het recente blessurenieuws.

Voordat Feyenoord daadwerkelijk kan doorpakken, zal de club eerst de situatie rondom Hadj-Moussa moeten oplossen. De international van Algerije staat nadrukkelijk in de belangstelling van clubs als Newcastle United en Olympique Marseille, maar een officieel bod is nog niet binnengekomen. Hoewel de kritiek op X afkomstig is van individuele supporters en niet per definitie de mening van het volledige legioen weerspiegelt, is het duidelijk dat Ouaissa bij een eventuele komst de sceptische geluiden in Rotterdam-Zuid snel zal moeten doen afnemen.

Mocht Hadj Moussa nog weggaan dan mag Ouaissa lekker bij NEC blijven, die komt nog tekort voor de top #nectel #Feyenoord — Patrick (@1908FR1937) August 8, 2026

Nogmaals. Ouaissa gaat Feyenoord echt niet brengen wat nodig is #necoly — BringbackDick (@bringDickback) August 11, 2026

Ouaissa hamstring, hoeven we niet meer bang te zijn dat die gaat komen — Walter (@heldendicht) August 11, 2026

Klinkt alsof de transfer van Ouaissa al in kannen en kruiken is bij vertrek Hadj-Moussa, maar ik vind het echt 3x niks. Lekker verder kijken als je het mij vraagt! #Feyenoord #necoly — rigauxreus (@rigauxreus) August 11, 2026