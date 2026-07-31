Hedwiges Maduro zou het logisch vinden als de KNVB uitkomt bij Robin van Persie als nieuwe bondscoach, met Dick Advocaat als assistent. De clubloze coach denkt dat het tweetal een ideale combinatie kan vormen voor het Nederlands elftal.

Er wordt weer volop gespeculeerd over de nieuwe bondscoach van Oranje, nu donderdagavond bekend is geworden dat Arne Slot het aanbod van de KNVB heeft afgewezen. De gedroomde kandidaat wil voorlopig actief blijven in het clubvoetbal. Maduro begrijpt die keuze wel. "Hij moet voorlopig lekker een club blijven doen", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Hij is nog een te grote trainer en heeft de honger om zich nog ergens anders te laten zien. Hij is een ontwikkeltrainer en moet elke dag op het veld staan. Dat is juist zijn kracht."

'Van Persie? Waarom niet!'

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Dat betekent wel dat technisch directeur Nigel de Jong op zoek moet naar een andere kandidaat. Een naam die veel wordt genoemd, is die van Michael Reiziger. Maduro komt echter met een andere, verrassende optie. "Ik heb de naam van Robin van Persie ook nog niet gehoord. Je kan hem makkelijk als boegbeeld neerzetten met Dick Advocaat ernaast. Waarom niet? Die twee werken erg goed samen, zo is gebleken. Daar kan Van Persie werken met de beste spelers. Hij heeft een visie die daarbij past. De spelers van Oranje kunnen dat makkelijker uitvoeren dan de spelers van Heerenveen of Feyenoord", denkt Maduro.

De oud-trainer van onder meer Almere City verwacht wel dat de nieuwe bondscoach voor een lastige klus komt te staan. "Het wordt ook een grote uitdaging voor de nieuwe bondscoach. Het is geen lekker begin. Je moet je echt vanaf het begin extra bewijzen. Dit zijn natuurlijk de eerste vragen die je gaat krijgen. Dat hij eigenlijk de vierde keuze is van de KNVB."

Robin van Persie zit momenteel zonder club na zijn ontslag bij Feyenoord. Met de Rotterdammers eindigde de jonge hoofdtrainer als tweede in de Eredivisie, maar het seizoen verliep wisselvallig. Na een sterke start vielen de resultaten in Rotterdam-Zuid zwaar tegen en bleef de gewenste progressie in het spel uit. Voor technisch directeur Dévy Rigaux was dat uiteindelijk reden om direct na het seizoen afscheid te nemen van Van Persie.