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Bas Nijhuis wil 74-jarige bondscoach bij Oranje: 'Ik ben groot fan'

31 juli 2026, 11:34   Bijgewerkt: 12:50
Bas Nijhuis
Foto: © De Oranjezomer
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Nu Arne Slot niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt, moet de KNVB doorschakelen. Bas Nijhuis adviseert de voetbalbond om terug te keren bij een oude bekende.

Donderdagavond werd bekend dat Arne Slot er niet voor openstaat om Ronald Koeman op te volgen. De oud-trainer van Feyenoord en Liverpool wil voorlopig actief blijven in het clubvoetbal op het hoogste Europese niveau. Dat betekent dat de KNVB snel moet doorschakelen. In september staan immers de Nations League-wedstrijden tegen onder meer Duitsland op het programma.

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Scheidsrechter Bas Nijhuis zou wel weten wat hij zou doen als hij in de schoenen van Nigel de Jong stond, zo vertelt hij in het programma De Oranjezomer. "Ik ben zelf heel groot fan. Ik zou het fantastisch vinden als Louis van Gaal terugkomt. Ik ben groot fan van hem als mens en trainer, dus ik zou het geweldig vinden. Maar het gaat waarschijnlijk niet gebeuren", beseft Nijhuis.

Nijhuis denkt dat de vacature bij de KNVB nét te vroeg komt voor Slot, die nog maar aan het begin van zijn trainerscarrière staat. Volgens de arbiter is het daarom logischer dat Slot pas op een later moment bondscoach wordt. Daar lijkt de succesvolle trainer nu ook voor te kiezen.

Bekijk hieronder het fragment, waarin Bas Nijhuis zijn keuze voor Louis van Gaal toelicht:

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dilima1966
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Kom op bassie. Ook geen Louis van Gaal meer daar neer zetten ook hij krijgt deze groep niet aan de praat

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.871 Reacties
1.145 Dagen lid
18.344 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kom op bassie. Ook geen Louis van Gaal meer daar neer zetten ook hij krijgt deze groep niet aan de praat

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Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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