Streep door droomkandidaat: Arne Slot wordt geen bondscoach van Oranje

Arne Slot wil zijn trainersloopbaan bij voorkeur voortzetten bij een club in een van de grote Europese competities. De voormalig trainer van Liverpool staat open voor een nieuwe uitdaging en kon deze zomer al rekenen op belangstelling uit Engeland, Italië en Duitsland. Volgens ESPN is het bondscoachschap niet helemaal van tafel, maar volgens het Algemeen Dagblad wel.

Slot zit sinds mei zonder club na een teleurstellend verlopen seizoen met Liverpool. Een jaar eerder kende de Nederlander nog een droomstart op Anfield. In zijn eerste seizoen in de Premier League leidde hij The Reds direct naar het landskampioenschap.

Na zijn vertrek uit Engeland werd zijn naam vrijwel onmiddellijk verbonden aan verschillende vacatures. Ook vanuit Saudi-Arabië werd nadrukkelijk aan hem getrokken.

Al Ahli richt vizier op Slot

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Al Ahli toonde bovengemiddelde belangstelling voor Slot. De Saudische club zag in de Nederlander de gewenste opvolger van Matthias Jaissle, die naar verwachting naar Newcastle United vertrekt om daar Eddie Howe op te volgen.

Een overstap naar Saudi-Arabië geniet echter niet de voorkeur van Slot. De trainer hoopt terug te keren bij een Europese club en mikt daarbij op een positie in een van de sterkste competities. Vanuit meerdere landen werd inmiddels geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid, maar tot een nieuwe samenwerking kwam het nog niet.

Bondscoachschap blijft een droom

Door het vertrek van Ronald Koeman ontstond tegelijkertijd een vacature bij het Nederlands elftal. Slot werd al snel genoemd als een van de voornaamste kandidaten om Oranje onder zijn hoede te nemen. De timing lijkt voor de voormalig trainer van Feyenoord en Liverpool alleen niet ideaal.

Het bondscoachschap geldt voor Slot nog altijd als een droom en een grote eer. Hij sluit dan ook niet uit dat hij in de toekomst bij de KNVB aan de slag gaat. Voorlopig ligt zijn focus echter bij het dagelijkse werk op het trainingsveld en een terugkeer als clubtrainer in Europa.

AD: 'Slot wordt niet de bondscoach'

Het Algemeen Dagblad meldt stellig dat Slot niet de nieuwe bondscoach van Oranje wordt. "Ook de KNVB weet dat Slot ooit bondscoach worden op zijn wensenlijst heeft staan, maar de Nederlander heeft de beleidsbepalers in Zeist laten weten op dit moment in het clubvoetbal te willen blijven werken. Slot wacht de komende tijd wat er op dat vlak op zijn pad gaat komen", stelt journalist Mikos Gouka.

Eerder liet Erik ten Hag, de technisch directeur van FC Twente, al weten dat hij niet beschikbaar is. Het zal moeten blijken wie de volgende topkandidaat van de KNVB wordt. Voetbal International verwacht snel duidelijkheid. "De verwachting is dat de KNVB volgende week met nieuws naar buiten komt over de opvolging van Ronald Koeman", schrijft journalist Martijn Krabbendam.