KNVB moet haast maken: Amir Bouhamdi (17) maakt enorme indruk bij PSV

blijft indruk maken bij PSV. Het zeventienjarige toptalent begon dinsdagavond in de basis in het oefenduel met FC Eindhoven en gaf in de 23 minuten die hij speelde zijn visitekaartje af.

Bouhamdi krijgt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen de kans om zich te tonen bij PSV. De linksbuiten deed afgelopen zaterdag 45 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal (1-3 nederlaag) en mocht dinsdag tegen FC Eindhoven zelfs in de basis starten. Hij begon in een aanvallende rol vanaf het middenveld en maakte een bedrijvige indruk.

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Nadat Bouhamdi al na vijf minuten voetballen gevaarlijk voorlangs schoot, wist hij een minuut later alsnog te scoren na een fraaie individuele actie. De Marokkaans jeugdinternational dribbelde voorbij enkele tegenstanders, alvorens hij succesvol afdrukte met zijn linkervoet: 1-0.

Bouhamdi kreeg meteen veel lof toegezwaaid op social media. “Bouhamdi is alweer on fire, niet geheel verrassend. World class potentie”, schrijft een PSV-fan bijvoorbeeld op X. Een andere supporter schrijft: “Een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar fijn dat een aanstormend jeugdtalent nog twee jaar vastligt. Dat geeft iets meer rust om het contract te verlengen.”

Het duel kreeg voor Bouhamdi overigens wel een smet, want in de 23ste minuut moest hij gewisseld worden. De belofte kwam in botsing met een tegenstander van FC Eindhoven en moest het veld vervolgens verlaten.

PSV won de stadsderby overigens met 3-0, door doelpunten van Bouhamdi, Guus Til en Sami Bouhoudane.

Nederland of Marokko?

Door de doorbraak van Bouhamdi rijst ook de vraag waar zijn voorkeur naar uit zal gaan voor wat betreft zijn interlandcarrière: Nederland of Marokko? De linksbuiten speelde jeugdinterlands voor beide landen, maar meest recent voor het Noord-Afrikaanse land.