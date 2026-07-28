KNVB moet haast maken: Amir Bouhamdi (17) maakt enorme indruk bij PSV

Amir Bouhamdi blijft indruk maken bij PSV. Het zeventienjarige toptalent begon dinsdagavond in de basis in het oefenduel met FC Eindhoven en gaf in de 23 minuten die hij speelde zijn visitekaartje af.
Bouhamdi krijgt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen de kans om zich te tonen bij PSV. De linksbuiten deed afgelopen zaterdag 45 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal (1-3 nederlaag) en mocht dinsdag tegen FC Eindhoven zelfs in de basis starten. Hij begon in een aanvallende rol vanaf het middenveld en maakte een bedrijvige indruk.
Nadat Bouhamdi al na vijf minuten voetballen gevaarlijk voorlangs schoot, wist hij een minuut later alsnog te scoren na een fraaie individuele actie. De Marokkaans jeugdinternational dribbelde voorbij enkele tegenstanders, alvorens hij succesvol afdrukte met zijn linkervoet: 1-0.
Bouhamdi kreeg meteen veel lof toegezwaaid op social media. “Bouhamdi is alweer on fire, niet geheel verrassend. World class potentie”, schrijft een PSV-fan bijvoorbeeld op X. Een andere supporter schrijft: “Een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar fijn dat een aanstormend jeugdtalent nog twee jaar vastligt. Dat geeft iets meer rust om het contract te verlengen.”
Het duel kreeg voor Bouhamdi overigens wel een smet, want in de 23ste minuut moest hij gewisseld worden. De belofte kwam in botsing met een tegenstander van FC Eindhoven en moest het veld vervolgens verlaten.
PSV won de stadsderby overigens met 3-0, door doelpunten van Bouhamdi, Guus Til en Sami Bouhoudane.
Door de doorbraak van Bouhamdi rijst ook de vraag waar zijn voorkeur naar uit zal gaan voor wat betreft zijn interlandcarrière: Nederland of Marokko? De linksbuiten speelde jeugdinterlands voor beide landen, maar meest recent voor het Noord-Afrikaanse land.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ligt eraan, als hij als de gemiddelde Marrokaan behandeld en bejegend wordt door de gemiddelde Nederlander zoals jij nu doet De kikker, dan is het logisch dat die jongen geen oranje shirt wil dragen en meer verbinding voelt met Marroko.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ligt eraan, als hij als de gemiddelde Marrokaan behandeld en bejegend wordt door de gemiddelde Nederlander zoals jij nu doet De kikker, dan is het logisch dat die jongen geen oranje shirt wil dragen en meer verbinding voelt met Marroko.