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Dumfries verrast media compleet op eerste werkdag bij Real Madrid: ‘Mijn favoriete eten is…’

28 juli 2026, 19:18
Denzel Dumfries
Foto: © Real Madrid
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Denzel Dumfries heeft dinsdag zijn eerste werkdag bij Real Madrid. De rechtsback van het Nederlands elftal werd medisch gekeurd op het trainingscomplex van de Koninklijke en gaf vervolgens zijn eerste interview. Met één van zijn antwoorden verraste Dumfries de verslaggever compleet.

Dumfries maakte deze zomer de overstap van Internazionale naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht betaalde ongeveer twintig miljoen euro voor de dertigjarige verdediger, die een contract voor vier seizoenen tekende.

Dumfries verscheen dinsdag voor het eerst bij Real Madrid. Hij werd medisch gekeurd en gaf aansluitend een kort interview tegenover het officiële videokanaal van de club.

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De Oranje-international gaf met een brede glimlach antwoord op enkele korte vragen. Toen hem gevraagd werd wat zijn favoriete gerecht is, antwoordde hij met: “Surinaams eten. Tajerblad (een Surinaamse bladgroente, red.).”

Met dat antwoord verraste hij de verslaggever: “Wat is dat?” Dumfries reageerde vervolgens lachend: “Dat is Surinaams eten. Het is moeilijk… Maar het is erg lekker.”

Het volledige vragenvuur met Denzel Dumfries:

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
14
Rayo
0
0
0
15
Betis
0
0
0
16
Real Madrid
0
0
0
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Real Sociedad
0
0
0
18
Sevilla
0
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