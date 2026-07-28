heeft dinsdag zijn eerste werkdag bij Real Madrid. De rechtsback van het Nederlands elftal werd medisch gekeurd op het trainingscomplex van de Koninklijke en gaf vervolgens zijn eerste interview. Met één van zijn antwoorden verraste Dumfries de verslaggever compleet.

Dumfries maakte deze zomer de overstap van Internazionale naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht betaalde ongeveer twintig miljoen euro voor de dertigjarige verdediger, die een contract voor vier seizoenen tekende.

Dumfries verscheen dinsdag voor het eerst bij Real Madrid. Hij werd medisch gekeurd en gaf aansluitend een kort interview tegenover het officiële videokanaal van de club.

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De Oranje-international gaf met een brede glimlach antwoord op enkele korte vragen. Toen hem gevraagd werd wat zijn favoriete gerecht is, antwoordde hij met: “Surinaams eten. Tajerblad (een Surinaamse bladgroente, red.).”

Met dat antwoord verraste hij de verslaggever: “Wat is dat?” Dumfries reageerde vervolgens lachend: “Dat is Surinaams eten. Het is moeilijk… Maar het is erg lekker.”

Het volledige vragenvuur met Denzel Dumfries: