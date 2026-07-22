hoopt na het vertrek van bondcoach Ronald Koeman weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Dat zegt de middenvelder van PSV in gesprek met ESPN.

Veerman (27) maakte in juni 2023, onder Koeman, zijn debuut in Oranje in de met 2-3 verloren troostfinale van de Nations League tegen Kroatië. Sindsdien kwam de middenvelder tot zestien officiële interlands, waarin hij eenmaal trefzeker was. Op het Europees Kampioenschap van 2024 haalde Koeman de middenvelder al na 35 minuten naar de kant in het pouleduel met Oostenrijk (3-2 verlies). Daarna kwam hij in de resterende drie wedstrijden op het toernooi nog wel als invaller binnen de lijnen, maar sinds het EK riep Koeman Veerman niet één keer meer op.

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Gezien Veermans goede vorm bij PSV kreeg Koeman wel veelvuldig vragen over de absentie van de middenvelder. Daarop gaf de bondscoach wellicht iets te eerlijk antwoord, door onder meer te stellen dat dat ook verklaard kon worden omdat 'het karakter van Joey anders is'. Veerman reageerde daar vlak voor het WK - waarvoor hij niet eens bij de 55-koppige voorselectie zat - al op door de deur naar Oranje definitief dicht te gooien zolang Koeman de scepter zwaaide: "Hij hoeft mij niet meer te bellen."

Oranje werd op het WK roemloos uitgeschakeld in de zestiende finales, waarin Marokko na een 1-1 gelijkspel via penalty's aan het langste eind trok. Koeman trok daarop zijn conclusies en gaf te kennen zijn aflopende contract met de KNVB niet te gaan verlengen, waardoor de voetbalbond nu druk op zoek is naar een opvolger.

Veerman heeft het WK maar half gevolgd, bekent hij bij ESPN. "Ik heb alleen bepaalde delen van die 21:00 uur-wedstrijd gekeken. Ik ga niet om twaalf uur 's nachts voetbal kijken. Ik heb gewoon twee kinderen, die staan om half 7 weer naast mijn bed", zegt de PSV'er tegen ESPN. Ziet Veerman kansen op een terugkeer in Oranje nu Koeman vertrokken is? "Het ligt eraan wie de bondscoach wordt, maar ik hoop het wel. Als ik mijn niveau haal, hoop ik er weer een keer bij te komen."

Joey Veerman hoopt nog altijd op een mooie transfer én Oranje 👀🤞



"Op een gegeven moment gaat het wel aan je knagen"



🔗 https://t.co/NSW7Sa2ZJe pic.twitter.com/lGTCLE1Pr4 — ESPN NL (@ESPNnl) July 22, 2026