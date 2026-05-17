Veerman is helemaal klaar met Koeman: 'Hij hoeft me niet meer te bellen'

is niet verrast door het besluit van Ronald Koeman om hem niet op te nemen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK. De middenvelder van PSV haalt zondagmiddag uit naar Koeman en ergert zich aan de uitspraken van de bondscoach. "Hij hoeft mij niet meer te bellen."

Na de 5-1 overwinning op FC Twente wordt Veerman gevraagd naar het besluit van Koeman. “Ik denk dat ik de enige in Nederland was die verwachtte dat ik er niet bij zou zitten. Als er telkens op persconferenties wordt gezegd dat mijn karakter niet goed genoeg is, dan begin ik me daar wel aan te irriteren. Op een gegeven moment ben ik er klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee.”

Veerman benadrukte dat hij tijdens het EK niets verkeerd heeft gedaan en geen idee heeft waar de kritiek vandaan komt. “Als hij me op basis van mijn kwaliteiten niet oproept, dan is dat prima. Maar kom dan niet met argumenten over mijn karakter. Ik heb echt geen idee waar dat vandaan komt. ”

Veerman: 'Komt er niet van onder deze bondscoach'

De middenvelder maakt duidelijk dat hij geen behoefte meer heeft aan contact met Koeman. “Hij hoeft mij niet meer te bellen,” stelt Veerman resoluut. “Het is zijn keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon dat je andere keuzes maakt en kom niet met argumenten over mijn karakter. Ik begin me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties iedere keer.”

Volgens Veerman is er binnen PSV nooit iets voorgevallen dat zijn imago richting Oranje zou kunnen verklaren. “Iedereen op de club praat met elkaar. Onze fysio zit ook bij Oranje, jongens als Jerdy Schouten ook. Als er iets gebeurd was, had ik dat echt eerlijk gezegd.”

Toch blijft de middenvelder het Nederlands elftal steunen, ondanks zijn teleurstelling. “Ik heb een goede band met die jongens. Dus natuurlijk ga ik kijken en ze supporten.” Hij geeft aan dat het WK niet om hem draait. "Iedereen wil het beste voor zijn land en dat had ik ook gewild. Maar dat komt er niet van onder deze bondscoach.