Nog meer zorgen voor Koeman: rentree Depay uitgesteld

De rentree van bij Corinthians laat nog even op zich wachten. De Nederlandse aanvaller voldoet momenteel nog niet aan de fysieke eisen van de medische staf. Hoewel de speler sinds deze week weer meetraint met de rest van de selectie, liggen zijn fysieke waarden nog onder het gewenste niveau, dat meldt UOL. Om de kans op een nieuwe spierblessure te minimaliseren, is besloten zijn terugkeer uit te stellen.

Door de opgelopen vertraging mist Memphis in ieder geval de competitiewedstrijd tegen Botafogo van aankomende zondag. Deze wedstrijd vindt plaats in een stadion dat is voorzien van kunstgras. De medische staf wil op deze zwaardere ondergrond geen enkel risico nemen met de herstellende spier. Bovendien heeft de speler in het verleden al vaker aangegeven zich niet comfortabel te voelen op een dergelijke grasmat.

De aanhoudende afwezigheid leidde eerder deze week tot een ontmoeting tussen de aanvaller en leden van Gaviões da Fiel, de grootste supportersgroepering van Corinthians. Tijdens deze ontmoeting erkende de Nederlander dat er interne fouten zijn gemaakt die het herstelproces hebben verlengd, maar benadrukte hij tegelijkertijd dat de laatste fase van de revalidatie inmiddels is aangebroken. Ondertussen speelt er op de achtergrond ook een contractuele kwestie, de verbintenis van Memphis loopt namelijk eind volgende maand af. Hoewel hij zelf graag wil blijven, is een verlenging afhankelijk van het vinden van externe partners, omdat de club het salaris momenteel niet zelfstandig kan betalen.

De hoop is dat de aanvaller aanstaande donderdag in Montevideo zijn rentree kan maken in de uitwedstrijd tegen het Uruguayaanse Peñarol. Ronald Koeman zal de situatie op de voet volgen, gezien hij binnenkort zijn selectie aan moet leveren. Eerder gaf hij aan dat hij Memphis alleen mee wilde nemen als hij helemaal fit was, al kwam hij hier later wel op terug nadat andere opties in de spits ook geblesseerd uitvielen. Eerder vandaag ontving de bondscoach ook al minder nieuws toen hij hoorde dat Frenkie de Jong niet fit genoeg was voor zijn wedstrijd met Barcelona tegen Real Betis.