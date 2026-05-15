Groot nieuws: Ajax en Míchel bereiken mondeling akkoord

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel, zo meldt Matteo Moretto vrijdagmiddag op X. Daarmee lijkt de komst van de Girona-trainer naar Amsterdam weer een stap dichterbij.
Eerder meldde Moretto al dat Ajax en Míchel in onderhandeling waren over de vacante trainerspositie bij de hoofdmacht. Ook Henk Spaan liet weten dat beide partijen dicht bij een akkoord waren, en dat lijkt nu inderdaad het geval. Ajax en Míchel hebben volgens de journalist een mondelinge overeenkomst bereikt.
Alleen de definitieve handtekening ontbreekt nog. Volgens Moretto wordt die pas gezet na afloop van het LaLiga-seizoen, waarin Girona nog strijdt tegen degradatie. Na de laatste speelronde zullen vermoedelijk de laatste formaliteiten worden afgerond.
Al langer is bekend dat Ajax interesse heeft in de vijftigjarige trainer. Technisch directeur Jordi Cruijff is gecharmeerd van de oefenmeester, en dat is niet zonder reden. De Spanjaard promoveerde met drie verschillende clubs, werd twee keer kampioen van de Segunda División en loodste Girona in 2024 zelfs naar de eerste Champions League-deelname in de clubgeschiedenis. Tegelijkertijd laat zijn carrière ook zien dat zijn werkwijze kwetsbaar kan worden zodra selecties uit elkaar vallen of de verwachtingen explosief stijgen.
Het zou mooi zijn maar zolang we nog geen officiële bekendmaking zien geloven we er nog weinig van. Mag dit wel?
