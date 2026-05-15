Groot nieuws: Ajax en Míchel bereiken mondeling akkoord

15 mei 2026, 16:50
Girona-trainer Michel
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel, zo meldt Matteo Moretto vrijdagmiddag op X. Daarmee lijkt de komst van de Girona-trainer naar Amsterdam weer een stap dichterbij.

Eerder meldde Moretto al dat Ajax en Míchel in onderhandeling waren over de vacante trainerspositie bij de hoofdmacht. Ook Henk Spaan liet weten dat beide partijen dicht bij een akkoord waren, en dat lijkt nu inderdaad het geval. Ajax en Míchel hebben volgens de journalist een mondelinge overeenkomst bereikt.

Alleen de definitieve handtekening ontbreekt nog. Volgens Moretto wordt die pas gezet na afloop van het LaLiga-seizoen, waarin Girona nog strijdt tegen degradatie. Na de laatste speelronde zullen vermoedelijk de laatste formaliteiten worden afgerond.

Al langer is bekend dat Ajax interesse heeft in de vijftigjarige trainer. Technisch directeur Jordi Cruijff is gecharmeerd van de oefenmeester, en dat is niet zonder reden. De Spanjaard promoveerde met drie verschillende clubs, werd twee keer kampioen van de Segunda División en loodste Girona in 2024 zelfs naar de eerste Champions League-deelname in de clubgeschiedenis. Tegelijkertijd laat zijn carrière ook zien dat zijn werkwijze kwetsbaar kan worden zodra selecties uit elkaar vallen of de verwachtingen explosief stijgen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.893 Reacties
1.327 Dagen lid
19.690 Likes
Kramer
Het zou mooi zijn maar zolang we nog geen officiële bekendmaking zien geloven we er nog weinig van. Mag dit wel?

dilima1966
3.547 Reacties
1.068 Dagen lid
17.140 Likes
dilima1966
Hopelijk heeft ajax met Míchel nu wel na 7 seizoen de juiste trainer in huis gehaald

CG
3.468 Reacties
1.025 Dagen lid
13.905 Likes
CG
Laten we het maar hopen, hopen op (eindelijk) goed nieuws. Fijn voor ons!!

Erkende gebruiker! Meer info
Kramer
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

