Van Persie stuurt tweetal eerder met vakantie bij Feyenoord

15 mei 2026, 15:23
Robin van Persie
Foto: © Feyenoord ONE
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Robin van Persie zal zondagmiddag in Zwolle geen beroep kunnen doen op Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe, zo laat de trainer van Feyenoord weten op zijn persconferentie. De Japanners hebben de oefenmeester verzocht het duel met PEC over te slaan; daar is hij akkoord mee gegaan.

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle in de laatste speelronde van de Eredivisie. De Rotterdammers zijn al zeker van de tweede plaats, waardoor er voor beide ploegen niets meer op het spel staat. Op zijn persconferentie kondigde Van Persie aan dat er ‘wel wat wijzigingen’ worden doorgevoerd in zijn elftal. “Er zullen wat spelers niet bij zijn”, laat hij weten.

Als de oefenmeester de vraag krijgt of hij namen kan noemen, geeft hij na kort nadenken aan dat het om Watanabe en Ueda gaat. De twee werden vrijdagochtend opgeroepen door Japan voor het WK. “Ik heb ze de afgelopen dagen gesproken en zij hebben aangegeven dat ze het hebben ervaren als een heel lang en zwaar seizoen. Ze zijn fysiek en mentaal vermoeid.”

Van Persie laat weten dat Ueda en Watanabe hem hebben gevraagd of ze het duel in Zwolle konden overslaan. “Daar heb ik over nagedacht. Rekening houdend dat zij nog een klein weekje hebben om zich voor te bereiden op het WK, stemde ik daarmee in. Zij geven altijd alles, iedere training. Als zij het zo open en eerlijk vertellen hoe zij zich voelen en wat ze nog te wachten staat de komende weken, vond ik dat ik daar wel in kon meegaan.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

  wo 13 mei, 07:25
  di 12 mei, 10:30
  zo 3 mei, 20:39
PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

