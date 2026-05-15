‘Gjivai Zechiël is completer dan Kees Smit’

ontbreekt op de lijst met genomineerden voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar, zo stelt Karim El Ahmadi bij Voetbalpraat. De analist vergelijkt hem met , die op dezelfde positie speelt. El Ahmadi is van mening dat Zechiël ‘completer’ is dan het talent van AZ.

Donderdag werd bekend welke spelers kans maken op de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar 2025/26 in de Eredivisie. Mika Godts, Dies Janse, Sami Ouaissa, Mats Rots en Smit zijn de vijf genomineerden. Bij Voetbalpraat wil presentator Wouter Bouwman weten of er iemand tussen staat die daar volgens de analisten niet thuishoort. “Nee, dat zeker niet”, is Danny Koevermans stellig.

“Wel eentje die ik er wel tussen had verwacht, want volgens mij is hij nog niet zou oud: Zechiël”, haakt El Ahmadi erop in. De 21-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd door Feyenoord aan FC Utrecht. “Iedereen heeft het natuurlijk over Smit – en ik vind Smit natuurlijk een geweldige speler – maar ik vind dat Zechiël het ook in de grote wedstrijden heeft laten zien.”

“Als we het hebben over Smit: achter de man aanlopen of de man in je rug laten weglopen… Zechiël is daar toch wel completer in, vind ik”, gaat El Ahmadi verder. Koevermans vraagt zich af hoe de lijst is samengesteld, waarna Bouwman aangeeft dat dit op basis van statistieken en data is gebeurd. “Misschien is Zechiël dan wel op de zesde plek geëindigd”, denkt de oud-spits.

Marciano Vink is vooral benieuwd naar de toekomst van Zechiël, met name volgend seizoen. “Hij heeft nu twee keer een best wel goede uitleenperiode gehad”, doelt hij op zijn verhuurbeurten bij Sparta en FC Utrecht. “Ik weet niet zozeer of hij op het middenveld van Van Persie terecht gaat komen.” El Ahmadi denkt dat Zechiël het wel aankan. “In de grote wedstrijden met Utrecht, ook Europese wedstrijden, heeft hij echt wel laten zien dat hij bij een topclub kan spelen. Feyenoord heeft natuurlijk wel veel middenvelders… Dan kijk je gelijk naar PSV, want daar gaan ook veel middenvelders weg. Want ik denk wel dat hij bij een topclub terecht kan.”