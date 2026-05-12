'Feyenoord zwaait sterspelers zondag uit en mikt op 45 miljoen euro'

Feyenoord neemt zondag mogelijk afscheid van twee spelers die zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker hebben gespeeld. Binnen de club wordt serieus rekening gehouden met een zomers vertrek van Givairo Read en Ayase Ueda, die tegen PEC Zwolle vermoedelijk hun laatste wedstrijd voor Feyenoord spelen. Dat schrijft Rijnmond.
De interesse in Read sluimert al maanden en komt niet van de minste clubs. De negentienjarige rechtsback ligt nog jarenlang vast in De Kuip, maar staat op de radar van Europese grootmachten als Bayern München en Manchester City. Feyenoord beseft dat het goud in handen heeft en mikt naar verluidt op een transfersom van minimaal dertig miljoen euro.
Ook Ueda lijkt bezig aan zijn laatste weken in Rotterdam. De Japanse spits, die nog een contract voor twee seizoenen heeft, geniet belangstelling vanuit de Premier League. Daarbij worden onder meer Everton en Brighton & Hove Albion genoemd. Feyenoord zou voor de aanvaller ongeveer de helft van het bedrag verlangen dat voor Read op tafel moet komen.
Niet alleen Read en Ueda zorgen voor beweging achter de schermen in De Kuip. Ook Anis Hadj Moussa staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs. De buitenspeler werd eerder al gelinkt aan Benfica, terwijl inmiddels ook Lille OSC zich zou hebben gemeld.
Voor Hadj Moussa zou een overstap naar Lille extra bijzonder zijn. De Algerijn groeide op in de regio van de Franse club, maar Feyenoord werkt niet zomaar mee aan een vertrek. De aanvaller ligt nog vast tot medio 2030, waardoor de Rotterdammers stevig kunnen inzetten bij eventuele onderhandelingen.
Robin van Persie liet na het duel met AZ bovendien doorschemeren dat er de komende periode gesprekken volgen met verschillende spelers over hun toekomst. Het vooruitzicht op Champions League-voetbal kan daarin een belangrijke rol spelen.
Ook op keepersgebied staat Feyenoord voor een drukke zomer. Na het vertrek van Justin Bijlow naar Genoa werd Steven Benda gehuurd, maar een langer verblijf van de Duitser lijkt er niet in te zitten.
Daardoor verschuift de aandacht automatisch naar Timon Wellenreuther. De doelman gaat zijn laatste contractjaar in en Feyenoord weet dat dit het moment is om nog een transfersom voor hem te ontvangen. Vanuit Duitsland zou al contact zijn gezocht met zijn zaakwaarnemer.
De clubleiding houdt er daardoor serieus rekening mee dat er komende zomer niet alleen een nieuwe eerste keeper, maar ook een nieuwe reservedoelman moet worden gehaald.
Bij Feyenoord kunnen ze blijkbaar nog steeds wereldspelers voor koopjes ophalen en ontwikkelen tot absolute topspelers. Als ik zie hoe Hancko nu staat te schitteren bij Atlético voor “maar” dertig miljoen, dan zou ik iedere Europese topclub adviseren om voor Read gewoon direct 45 miljoen neer te leggen. En zelfs dat voelt tegenwoordig nog als een koopje voor zo’n speler. Dat is inmiddels gewoon het niveau waar Feyenoord naartoe gegroeid is. Jongens komen hier binnen, ontwikkelen zich in recordtempo en vertrekken vervolgens naar de absolute top van Europa. Read is negentien en speelt met een volwassenheid alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau. Rust, duelkracht, lef aan de bal, positionering… daar betaal je in deze markt gewoon de hoofdprijs voor. Ik denk ook dat Feyenoord tegenwoordig veel sterker in onderhandelingen staat. Met mensen als Eenhoorn op de achtergrond en straks een nieuwe TD verwacht ik echt dat de club de poot stijf gaat houden. Niet meer dat oude Feyenoord dat snel tevreden moest zijn met een mooi bedrag, maar een club die weet wat haar spelers waard zijn. Feyenoord is financieel, sportief en qua uitstraling gewoon een serieuze Europese club geworden. De tijd dat clubs hier even goedkoop kwamen shoppen loopt langzaam ten einde. Dus voor nu aan alle topclubs haal ze snel voor je te laat bent. Het komt uit een goed nest.
@21 ook paixao wieffer en aursnes zijn mooie voorbeelden. Alle 3 zijn vaste basisspelers bij hun clubs, waarvan er 2 structureel Europees spelen. Wieffer zit weliswaar bij een middenmotor, maar ook daar vonden ze hem een koopje, vergeleken met wat hij voor het team betekent.
