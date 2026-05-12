Óscar García gooit spelers Ajax plots voor de bus: 'België is niet verbaasd'

Óscar García deed zondagavond een 'opmerkelijke en onhandige' uitspraak over de selectie van Ajax, zo stelt clubwatcher Johan Inan. De trainer trok zijn handen van de selectie af. “Juist nu Ajax gebaat is bij eenheid, creëert Oscar Garcia meer afstand tot de selectie”, schrijft Inan daarover.

Ajax leed een 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht en staat daardoor op de vijfde plek in de Eredivisie, met nog één speelronde te gaan. Op de persconferentie na de wedstrijd werd García gevraagd om zijn selectie te beoordelen. “Het was niet mijn groep. Ik kwam hier als derde trainer. Het is mijn taak om er het beste uit te halen”, antwoordde de Spanjaard, die later toevoegde: “Als ze hier spelen, is er iemand die ze goed genoeg vond voor Ajax.”

Daarmee 'duwde García de verantwoordelijkheid over de belabberde prestaties van de spelers van Ajax van zich af', schrijft Inan. De journalist vreest dat spelers van Ajax de conclusie zullen trekken dat García hen schijnbaar niet goed genoeg acht. “Daarmee schaadt García het vertrouwen in het elftal dat hij de komende weken nog naar Europees voetbal moet zien te gidsen.” Met zijn woorden ‘zaait hij eerder twijfel dan eenheid’.

Bij zijn aanstelling in maart sloeg hij nog een veel positievere toon aan, merkt Inan op. “We zullen strijden voor de tweede plek en we moeten ambitieus zijn. Gezien de kwaliteiten van het team weet ik zeker dat we op korte termijn nog voor verandering kunnen zorgen”, zei hij toen.

Inan stelt dat de uitspraken van García in België niet tot verbazing zullen leiden. Zo zei hij in het seizoen 2023/24 als trainer van OH Leuven over twee van zijn aanvallers die op de bank begonnen: “Ze scoren al niet op de training. Dan verwacht ik niet dat ze dat in de wedstrijd wél gaan doen.”

Technisch directeur Gyorgy Csepregi liet weten dat García daarmee kwaad bloed zette bij de spelersgroep. “Zo’n communicatie is echt een no-go. Hij had misschien gedeeltelijk gelijk, maar dat moet je intern houden en onderling uitspreken. Hij gooide iedereen plots voor de bus met zijn uitspraken.”