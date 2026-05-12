erkent dat Ajax momenteel op meerdere vlakken tekortschiet. De middenvelder stelt bij Rondo dat er de afgelopen jaren minder wordt gekeken naar de ‘balans’ in de selectie, waardoor de kwaliteiten en ook de karakters van de spelers niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd.

Ajax verloor zondag van FC Utrecht (1-2) en gaat de laatste speelronde in als nummer vijf van de Eredivisie. In de jacht op directe kwalificatie voor Europees voetbal is de club daarom afhankelijk van puntenverlies van NEC en/of FC Twente. "De wedstrijd tegen Utrecht was er één zoals we er veel van hebben gespeeld dit jaar, helaas”, zegt Klaassen. “Veel van dezelfde dingen komen terug. Misschien in een iets andere vorm, maar het is niet goed genoeg.”

Waar ontbreekt het dan aan? “Het is moeilijk om daar je vinger op te leggen. Vanaf het begin hadden we al een probleem in de balans van de selectie. Als je kijkt naar de kwaliteiten die op elkaar afgestemd zijn, maar ook de persoonlijkheden, zijn we niet goed genoeg.”

Analist Youri Mulder wijst vervolgens naar het ontbreken van leiderstypes in de as van het veld. “Je hebt het dan over leiding geven en over ervaring achterin, bij de centrale verdedigers en de nummer-zes-positie. Dat het daar niet gedegen genoeg is. Met Sutalo heb je niet een speler waarvan je het gevoel hebt dat hij er staat en waar anderen zich aan kunnen optrekken. Hij geeft niet het gevoel dat er leiding gegeven wordt in de as. De as is niet sterk genoeg.”

“Dat probeer ik ook vaak te zeggen”, reageert Klaassen. “Het zijn allemaal goede spelers. Sutalo is niet een jongen die uit zichzelf alles neer gaat zetten. We hebben te weinig jongens die dat op zich nemen. Remko (Pasveer, red.) was iemand die daar wel mee bezig was.” Zijn zorgen maakt Klaassen ook binnenskamers kenbaar. “Intern ben je altijd opener dan richting de buitenwereld. Dat is logisch en zo moet het ook zijn. Intern zal ik altijd aangeven wat ik ervan vind. Dan is het aan degene die erover beslist wat hij daarmee doet. Ik vind wel dat je als één man naar buiten moet treden met z’n allen.”

Klaassen: 'Chaosstemming bij Ajax'

Ajax hoopt de play-offs te ontlopen. Die zouden bij winst toegang bieden tot de voorrondes van de Conference League, terwijl de Amsterdammers hopen op de Europa League of zelfs de Champions League. “Op dit moment is er wel een chaosstemming bij Ajax, omdat je vijfde staat”, geeft Klaassen toe. “Dat past niet bij Ajax. Je wil en moet hoger. Onder Ten Hag en Overmars was het heel duidelijk en had je het gevoel dat ze elkaar versterkten en keken naar de balans in de selectie. Het was een duidelijke lijn. De afgelopen jaren waren daar veel wisselingen in. Iedereen heeft ook zijn eigen trainers en spelers. Dan is de continuïteit er niet.”