Volgens alle geruchten is Ajax op de achtergrond bezig met de komst van trainer Míchel, op voorspraak van Jordi Cruijff. Henk Spaan denkt te weten dat de Amsterdammers al een week rond zijn met de Spaanse coach.

Na zijn begin als technisch directeur werd er onder Cruijff toch een kleine revolutie verwacht. Onder andere door het bliksemontslag van Willem Weijs bij Jong Ajax, de komst van Óscar García en diens promotie vervolgens naar het eerste elftal zijn er al genoeg maatregelen doorgevoerd door de zoon van de legendarische Johan Cruijff.

Normaal gesproken komt daar binnenkort nog een grote maatregel bij: Míchel lijkt volgend seizoen hoofdtrainer te gaan worden van de hoofdstedelingen. Momenteel zwaait hij de scepter bij Girona, waar degradatie uit LaLiga nog niet is uitgesloten. Maar door promoties met Rayo Vallecano, Huesca en Girona in het verleden zette hij zichzelf op de kaart.

Volgens Spaan is Ajax al rond met Míchel: zo schrijft hij in de zijn column voor Het Parool. "Vrijdagavond kreeg ik een telefoontje. Korte inhoud: Michel is al een week geleden rondgekomen met Ajax." De journalist geeft wel aan dat hij dit 'uiteraard' niet heeft kunnen controleren bij de clubleiding van de Amsterdammers.

Eén speler moet in dat geval vrezen voor zijn carrière bij Ajax, meent Spaan. "Als trainer houdt hij (Míchel, red.) van een meevoetballende keeper. Ik zette meteen een streep door de naam van Paes, met alle respect." De in de winter van Dallas overgenomen Paes overtuigt dit seizoen niet met zijn kwaliteiten aan de bal. Bij wie Ajax dan wel uitkomt als nieuwe doelman, valt nog te bezien.

Cynische Van Hanegem

In zijn column voor het Algemeen Dagblad sneert Willem van Hanegem al richting het vermeende beleid van Ajax om Míchel aan te stellen. "De hele meute zal straks wel weer achter een nieuwe Spaanse trainer aan rennen. Michel van Girona misschien. Nou, die staan zeventiende, ze kunnen er gewoon nog uit vliegen. Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam."