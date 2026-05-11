Schrikbarende statistieken onderschrijven belabberd seizoen Ajax

11 mei 2026, 09:42
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Ajax kon zondag goede zaken doen in de strijd om Europees voetbal, maar verloor in extremis in eigen huis van FC Utrecht, met een vijfde plek als gevolg. De statistieken van dit seizoen zeggen alles.

Met 477 doelpogingen en 54,05 Expected Goals bevindt Ajax zich namelijk in de middenmoot van de Eredivisie. Kansen creëren is dit seizoen een enorme opgave gebleken voor de Amsterdammers. Daarmee staat Ajax mijlenver achter op PSV, Feyenoord en FC Twente. Het enige positieve wat hieraan gekoppeld kan worden, is dat er over het afmaken weinig geklaagd mag worden. De hoofdstedelingen scoorden acht keer meer dan je op basis van de kansen zou mogen verwachten.

Naast het creëren van mogelijkheden, is het verval na rust immens. Dat was ook zondag tegen FC Utrecht weer te zien. "Nog nooit in de 126-jarige clubhistorie hadden de Amsterdammers zo'n slecht doelsaldo in de tweede helft van hun Eredivisie-wedstrijden (26-24)", weet Lentin Goodijk van Voetbal International.

De fitheid lijkt daarbij een cruciale rol te spelen. "Kijkend naar de data op het gebied van afgelegde meters, en op een hoge intensiteit, dan is het verschil met PSV schrikbarend", voegt Goodijk toe. De tank is simpelweg leeg na ongeveer een uur spelen, terwijl wedstrijden dan nog niet altijd in het slot zijn gevallen.

Ajax werkt op de achtergrond aan de komst van de Spaanse trainer Míchel, die dan ook direct aan de slag kan met bovenstaande problemen. Die zijn niet in een week op te lossen, en mogelijk zijn er ook investeringen voor nodig, maar in Amsterdam weten ze in ieder geval wel waar de zere plek ligt.

Jopie14
297 Reacties
96 Dagen lid
332 Likes
Jopie14
Vier jaar rampzalig beleid qua fitheid eist zijn tol. De fitheid en conditiecoaches maken er al jaren een potje van. Maar de trainers en coaches van de afgelopen vier jaar, zijn daar dan wel hoofdverantwoordelijk voor.

CG
3.452 Reacties
1.021 Dagen lid
13.885 Likes
CG
En vooral dat het haast altijd in de 2e helft zichtbaar is!!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Heerenveen
32
6
50

