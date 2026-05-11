‘Telstar grote favoriet bij play-offdeelname, Volendam krijgt het lastig’

FC Volendam moet hopen dat het op de laatste speeldag van de Eredivisie over Telstar heen kan wippen op de ranglijst om de play-offs te ontlopen. Volgens Marciano Vink kan de ploeg van Rick Kruys het namelijk knap lastig gaan krijgen als Almere City de tegenstander zou worden. Over de kansen van Telstar is Vink een stuk positiever.

De play-offs om promotie/degradatie zijn momenteel in volle gang. Vanuit de Keuken Kampioen Divisie zijn er nog slechts twee ploegen over die hopen zich volgend seizoen in de Eredivisie te mogen melden: Almere City en Willem II. Woensdag spelen beide ploegen de heenwedstrijd in het Yanmar Stadion, waarna op zaterdag de return in Tilburg op het programma staat om te bepalen wie de finale mag spelen tegen de nummer zestien van de Eredivisie.

Wie op die zestiende plaats gaat eindigen, is ook nog niet duidelijk. Momenteel wordt die plek bezet door FC Volendam, maar de achterstand op nummer vijftien Telstar bedraagt slechts twee punten. Alsof de degradatiestrijd nog niet spannend genoeg is, treffen de ploegen van Kruys en Anthony Correia elkaar zondag op de laatste speelronde in Volendam. De thuisploeg moet winnen om play-offdeelname te ontlopen, terwijl de bezoekers bij ieder ander resultaat zeker zijn van nog een seizoen Eredivisie.

In Dit was het Weekend krijgt Vink de vraag hoe hij naar de kansen van de Keuken Kampioen Divisie-clubs in de play-offs kijkt. Volgens de analist zal het er sterk vanaf hangen wie de halve finale wint én wie op plek zestien eindigt in de Eredivisie. “Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat als Volendam aan het eind plek zestien bekleedt, dat Almere City, mochten ze winnen, een kans maakt”, begint Vink. “Als Telstar het onverhoopt zou worden, is dat de favoriet.” De oud-voetballer bespreekt de kansen van Willem II in een eventuele finale niet, waarmee hij impliceert minder vertrouwen te hebben in de Tilburgers.