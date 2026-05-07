Bizar snel: Telstar verkoopt uitvak voor cruciaal duel binnen seconden uit

7 mei 2026, 14:01   Bijgewerkt: 14:37
Ronald Koeman junior en Kay Tejan blij met zege Telstar
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Telstar wordt in de slotronde van de Eredivisie, op bezoek bij FC Volendam, gesteund door een uitverkocht uitvak. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen, die mogelijk cruciaal wordt in de strijd om handhaving op het hoogste niveau, waren de kaarten binnen 25 seconden uitverkocht.

De degradatiestrijd nadert zijn climax in de Eredivisie. Heracles Almelo is al enkele weken zeker van Keuken Kampioen Divisie-voetbal komend seizoen, terwijl NAC Breda – na de uitspraak van de rechter omtrent de paspoortgate – een wonder nodig heeft om zich te handhaven. Op dit moment lijken FC Volendam, Telstar en Excelsior te gaan uitmaken welke ploeg de play-offs tegen degradatie in moet.

Dit is de stand:

Stand

Punten

Doelsaldo

  1. Excelsior

34

-14

  1. Telstar

31

-10

  1. FC Volendam

31

-19

  1. NAC

25

-25

In speelronde 33 kan al veel beslist worden. FC Volendam staat zestiende met 31 punten en treft Excelsior, dat 34 punten heeft. Telstar, eveneens op 31 punten, krijgt degradant Heracles op bezoek. FC Volendam beschikt momenteel over verreweg het slechtste doelsaldo.

In de slotronde staat FC Volendam – Telstar op het programma, een duel dat waarschijnlijk cruciaal wordt in de strijd om handhaving. Dat weten ook de Telstar-supporters, want de animo voor het uitduel in het vissersdorp bleek enorm. De vierhonderd beschikbare kaarten voor het uitvak waren binnen 25 seconden uitverkocht.

