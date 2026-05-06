Van Basten juicht tijdens het WK voor Brazilië

6 mei 2026, 15:30
Marco van Basten aan tafel bij Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Marco van Basten heeft een opvallende uitspraak gedaan over het land dat hij tijdens het komende WK steunt. Hij zal juichen voor Oranje, maar is ook zeker fan van Brazilië.

Tijdens een interview met het Italiaanse SportMediaset bekritiseert Van Basten allereerst de staat van het Italiaanse voetbal. "Op dit moment hebben veel Serie A-clubs buitenlandse eigenaren, die niks geven om de geschiedenis van de club. Dat is jammer. Italiaanse clubs zouden weer in Italiaanse handen moeten komen, dan kunnen ze terug naar de top." Zo noemt hij bijvoorbeeld AC Milan, de club waar hij uitgroeide tot een legende. "Die club is niet meer wat het was. Ik volg ze en hoop dat ze snel 'herstellen'. Inter domineert op het moment, dat vind ik helemaal niks."

Over het Italiaanse elftal is hij ook niet echt te spreken. "Ze missen op dit moment sterren. Italië heeft altijd een goede keeper, een goede verdediger, een goede middenvelder en een goede spits gehad. Vandaag de dag is dat anders." Gianluigi Donnarumma en Nicolò Barella behoren echter mogelijk wel tot die categorie. "Het lastig om Italië te aanschouwen, een land dat vroeger op voetbalgebied de baas was van de wereld."

Italië kwalificeerde zich niet voor het komende eindtoernooi, en dus focust Van Basten zich op het Nederlands elftal. "Ik zal juichen voor Oranje op het WK, maar ik verwacht niet veel van ze. Daarom zal ik fan zijn van het Brazilië van Carlo Ancelotti." Tussen 1987 en 1992 speelden beide heren samen bij Milan.

