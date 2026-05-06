Live voetbal

Uiterlijk uit het oog geraakte Halilovic online bekritiseerd

6 mei 2026, 14:46
Alen Halilovic van Fortuna Sittard
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Alen Halilovic heeft in de Eredivisie al voor best wat mooie momenten gezorgd, maar momenteel is hij ver van de spotlights verwijderd. Online wordt de draak gestoken met zijn uiterlijk.

De afgelopen seizoenen was Halilovic mits fit vaak vaste waarde voor Fortuna Sittard, dit seizoen is niks minder waar. Na een enkelblessure aan het begin van het seizoen werd hij in januari weer opgenomen in de wedstrijdselectie, maar uiteindelijk leverde dat slechts elf minuten aan speeltijd op een drie wedstrijden. Vervolgens raakte de middenvelder weer uit het oog.

Artikel gaat verder onder video

De laatste weken was Halilovic zelfs geen onderdeel meer van de wedstrijdselectie, behalve afgelopen weekend, toen Feyenoord op bezoek kwam. De afbeelding hieronder zou mogelijk de reden kunnen zijn waarom hij zo weinig wordt opgesteld door Danny Buijs. Halilovic lijkt wat kilootjes te zijn aangekomen.

In de reacties van de tweet valt dat ook op. "De Limburgse vlaaien slaan goed aan", zegt een reageerder, terwijl een ander stelt dat Halilovic 'een buikje heeft gekregen'. Of we hem na zijn spoedig aflopende contract nog terugzien in Sittard of in Nederland, is zeer de vraag.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • ma 4 mei, 10:14
  • 4 mei 10:14
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alen Halilovic

Alen Halilovic
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 29 jaar (18 jun. 1996)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
3
0
2024/2025
Fortuna
27
2
2023/2024
Fortuna
31
4
2022/2023
Rijeka
8
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws