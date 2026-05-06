Uiterlijk uit het oog geraakte Halilovic online bekritiseerd

heeft in de Eredivisie al voor best wat mooie momenten gezorgd, maar momenteel is hij ver van de spotlights verwijderd. Online wordt de draak gestoken met zijn uiterlijk.

De afgelopen seizoenen was Halilovic mits fit vaak vaste waarde voor Fortuna Sittard, dit seizoen is niks minder waar. Na een enkelblessure aan het begin van het seizoen werd hij in januari weer opgenomen in de wedstrijdselectie, maar uiteindelijk leverde dat slechts elf minuten aan speeltijd op een drie wedstrijden. Vervolgens raakte de middenvelder weer uit het oog.

De laatste weken was Halilovic zelfs geen onderdeel meer van de wedstrijdselectie, behalve afgelopen weekend, toen Feyenoord op bezoek kwam. De afbeelding hieronder zou mogelijk de reden kunnen zijn waarom hij zo weinig wordt opgesteld door Danny Buijs. Halilovic lijkt wat kilootjes te zijn aangekomen.

In de reacties van de tweet valt dat ook op. "De Limburgse vlaaien slaan goed aan", zegt een reageerder, terwijl een ander stelt dat Halilovic 'een buikje heeft gekregen'. Of we hem na zijn spoedig aflopende contract nog terugzien in Sittard of in Nederland, is zeer de vraag.