Als het aan Arne Slot ligt, is John Heitinga volgend seizoen weer assistent van Liverpool. Dat meldt Mounir Boualin van Soccernews.

Heitinga werd in Amsterdam aangesteld om aanvallend voetbal terug te brengen in de Johan Cruijff ArenA. Offensief was het lang niet altijd, en de resultaten vielen ook wat tegen, waardoor hij het als coach slechts een klein halfjaar volhield. Niet veel later kreeg de Nederlander nog een kans bij Tottenham Hotspur, maar die club kon hij niet uit het slop trekken. Na een maand was zijn dienstverband in Noord-Londen al voorbij.

Nu Heitinga zonder baan zit, hoopt Slot dat zij weer samen aan de slag kunnen gaan. "Slot wil dolgraag John Heitinga terug, begreep ik", deelt transferjournalist Boualin in de podcast Transfermind van Soccernews. "Dan moet wel eerst Van Bronckhorst vertrekken, die wordt in de wandelgangen genoemd bij Feyenoord. Daar speelt ook wel wat." De voormalige linksback wordt in verband gebracht met diverse functies in De Kuip.

"Mocht Van Bronckhorst naar Feyenoord gaan, dan moet Liverpool volgens Slot vol voor Heitinga gaan. Dat heeft hij ook intern al aangegeven." Heitinga werd op Anfield en door Slot zeer gewaardeerd.

Toch is het geen uitgemaakte zaak dat de voormalige Ajacied terugkeert als assistent, weet Boualin. "Heitinga is een klein beetje op meerdere gedachtes aan het hinken. Hij voelt er nog steeds wat voor om hoofdtrainer te worden. Ik hoorde dat er ook al wat clubs geïnformeerd hebben naar hem."