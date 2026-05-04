'Van Hooijdonk moet zelfs vrezen voor NOS-baan als dat naar buiten komt'

4 mei 2026, 19:21
Pierre van Hooijdonk
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

De rel tussen Pierre van Hooijdonk en Joost Blaauwhof is nog lang niet ten einde. Volgens Valentijn Driessen heeft laatstgenoemde nog meer informatie naar boven gehaald over de voormalige Oranje-spits, waardoor hij zou moeten vrezen voor zijn baan bij de NOS.

Blaauwhof publiceerde onlangs een artikel in Voetbal International waarin hij de machtpositie van Van Hooijdonk in een groot daglicht wilde plaatsen. Volgens de journalist stonk de zaak rondom de transfer van Sydney van Hooijdonk, die afgelopen winter zonder transfersom en zonder doorverkooppercentage bij NAC vertrok. Van Hooijdonk vond de aantijgingen klinkklare onzin en gooide ook wat berichten van Blaauwhof openbaar.

Wie dacht dat de soap daarmee beëindigd was, heeft het mis. “Ik hoorde dat er misschien nog meer aankomt in de komende weken”, zegt de Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Joost Blaauwhof is natuurlijk in zijn eer gekrenkt. Hij weet een hoop van NAC en als je sommige mensen op de tenen trapt, gaan ze onderzoek doen. Dan kan er meer naar buiten komen.”

De informatie die Driessen ten ore is gekomen kan dodelijk zijn voor Van Hooijdonk. "Van wat ik gehoord heb, denk ik dat de NOS hem niet langer kan handhaven, als dat naar buiten komt. Ik weet niet of het naar buiten komt en of het waar is, maar ik weet wel waar het over gaat. Het heeft weer met zijn zoon Sydney te maken, en met Bologna (voormalige club van Sydney van Hooijdonk, red.). Als dat naar buiten komt, kan Pierre niet naar het WK”, is Driessen stellig. Het is dus onduidelijk welke informatie dit betreft, maar Van Hooijdonk zal zich toch wat zorgen maken nu.

