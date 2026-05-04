Wim Kieft is sinds kort co-commentator bij wedstrijden van de Serie A, maar dat wordt niet door iedereen geapprecieerd. De analist hijgt te veel in de microfoon, zeggen velen. Bij KieftJansenEgmondGijp reageert de oud-speler hierop.

Wanneer het onderwerp wordt aangesneden, benadrukt Kieft wel direct dat de kritiek vooral bij zijn terugkeer werd geleverd, niet zozeer de laatste weken. "Ja, dat wás hè? Mensen moeten even aan je wennen, voordat ze doorhebben wat voor intelligente dingen je allemaal roept." De oud-voetballer geeft aan dat het vooral om zijn ademhaling gaat. "Je zit de hele tijd in die microfoon te hijgen, deze aflevering wordt u aangeboden door het astmafonds", dolt Michel van Egmond vervolgens.

Kieft wil de ademhalingkritiek toch wat verder uitlichten. "Ik heb het in het verleden heel lang gedaan (commentaar geven, red.), maar nu was ik er even uit. Maar als je wat gezegd hebt, moet je je knop even uitdrukken. Dat doe ik nu." Om met een knipoog te vervolgen: "Sindsdien is het een en al lof wat ik over me heen krijg."

De voormalig spits geeft ook toe dat hij binnen zijn gezin ook wel eens wordt gewezen op de luide ademhaling, bijvoorbeeld als hij iets filmt. Dit komt door zijn apneu, waar hij zelfs wel eens een beugel voor heeft aangeschaft. "Maar aan die beugel zit een stokje dat je huig omlaaghaalt, het is net alsof je de hele dag moet kotsen." Kieft gooide de beugel dus weg, maar wordt hierdoor wel regelmatig naar een ander bed gestuurd door zijn vrouw.