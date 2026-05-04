Het was een opmerkelijk incident tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard - Feyenoord van zondagmiddag. De clubarts van de Rotterdammers wilde Timon Wellenreuther gaan verzorgen, maar duwde hem hardhandig weg. Ondanks de vreemde actie van de verdediger, zijn beide heren weer vrienden, weet Mikos Gouka.

Vlak na rust kwam Feyenoord op een 1-0 achterstand in Fortuna Sittard, toen voormalig Ajacied Kaj Sierhuis de bal achter Wellenreuther knikte. Door het tot dan toe vertoonde spel zakte de hoop bij Het Legioen in de schoenen: zij voelden de bui alweer hangen. Lang leek het ook op een nederlaag te gaan uitdraaien, maar in minuut 80 werden de mannen van Robin van Persie geholpen. Paul Gladon liep lomp door op de doelman van Feyenoord en ontving na ingrijpen van de VAR de rode kaart.

Wellenreuther kon ondanks de charge gewoon doorspelen, maar leek in eerste instantie wel verzorging te behoeven. Enkele medische onderlegden van Feyenoord renden na de botsing het veld op, maar al heel snel grepen spelers van de uitploeg in, waaronder St. Juste. Aangezien Wellenreuther vertelde dat het alleemaal meeviel en Feyenoord op een 1-0 achterstand stond, was er geen tijd te verliezen. Clubarts Joost van der Hoek kreeg die boodschap van de Duitse goalie echter niet mee en wilde dus zijn controle uitvoeren. Na een vrij lompe aanpak van St. Juste liep Van der Hoek uiteindelijk wel van het veld, zonder zijn controle gedaan te hebben. Uiteindelijk won de Kuipclub met 1-2.

Gouka heeft ondertussen navraag gedaan bij Feyenoord en weet dat beide heren weer 'dikke vrienden' zijn. Over eventuele sancties of gevolgen zegt de clubwatcher van het Algemeen Dagblad het volgende: "Nou, de top van Feyenoord zag natuurlijk wel iets gebeuren dat niet als reclamespot voor de club gebruikt kan worden. Van Persie evalueert veel, dus het zal ongetwijfeld snel voor iedereen duidelijk zijn dat het een eenmalig incident was."